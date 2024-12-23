桃園情侶吵架持刀拉扯 19歲女想奪刀竟誤殺男友遭起訴

桃園一名19歲林姓女子今年2月28日凌晨與男友起爭執，男友持彈簧刀揚言輕生，林女上前搶奪，未料拉扯之際男友手持的彈簧刀不慎刺入胸口，造成他大量失血死亡，檢方認為刺中被害人胸口非林女意料中事，依過失致死罪嫌起訴。

檢方調查，林女舆羅姓死者過去為男女朋友，今年2月28日凌晨1點多，2人在桃園市大溪區仁和路2段居處起爭執，羅姓男友持彈簧刀揚言輕生，林女見狀欲奪下男友手上的彈簧刀，2人隨即發生拉扯，然而當下林女疏於注意，導致羅姓男友手持的彈簧刀在拉扯之際不慎刺入胸口。

羅男受有胸部穿刺傷併有肺損傷、左心室破裂、心包填塞及低血容性休克，雖經即時送醫急救，仍因左側胸部銳器刺入傷導致糜爛出血性胃炎、吐血、血液吸入肺內，造成心臟銳器傷、大量出血、窒息，於今年2月28日下午2點54分許宣告死亡。

案經羅男母親告訴及檢察官相驗後偵辦，檢方審酌林女與被害人為男女朋友，案發當時雙方因故吵架，因被害人持刀，林女與其拉扯欲奪刀，林女左手指處亦因此受有刀傷。

檢方認為，林女在被害人受創後，隨即撥打電話叫救護車前來救治被害人，足認刺中被害人胸口乃非林女意料中事，難認林女主觀上有致羅姓男友於死之意思而有何殺人之犯意，核被告所為構成過失致死罪嫌依法提起公訴。

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