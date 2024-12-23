鄭靚歆骨折「像刀刺背」提告 士院開庭整復師否認過失

鄭靚歆去年底出庭時在地檢署落淚受訪。記者蕭雅娟／攝影 女星鄭靚歆去年找綽號「亞當老師」的王姓整復師整脊，肋骨骨折提告過失傷害罪，案經起訴，士林地方法院今開庭，王男否認過失，法官諭知下月調解並勘驗案發影像。

全案源於，鄭靚歆去年5月20日與女友結婚後，因尾椎痠痛體驗整復，後來得知王姓整復師也有在拍攝影片，綽號「亞當老師」，遂相約6月20日合作拍攝整復體驗影片，未料整復成傷。

鄭靚歆指稱，她原本尾椎受傷痠痛，整復時被按壓發出聲響，「像拿刀捅進背部一樣」疼痛，當下在整復椅上趴了1小時動不了，就醫後發現背部第三支肋骨折，胸、背挫傷，回家寸步難行、徹夜難眠。

她後續聽醫師指示休養3個月，仍需復健，痛感持續將近2個月，尤其是前兩周，連上廁所都要老婆幫忙脫褲子，非新婚該有的生活。

王姓整復師在偵查庭後表示，發生事情不會逃避，若非事實也不會妥協，否認整復有過失，指無法負擔鄭提出的巨額賠償金，偵查中調解未果。

士林地院今開庭，鄭未到庭，王則否認過失，指鄭去年5月發生車禍時，曾提及「要殘廢了」，肋骨骨折可能未立即引發疼痛，所以也可能是車禍造成；且整復時身體發出聲響可能是關節氣體正常釋放所致，不代表施力不當，不能直接作為造成骨折的依據。

王另表示願意和解，但雙方金額談不攏，鄭所提金額漸增，現已逾百萬元，他無法負擔。

蒞庭檢官認為，鄭在整復過程已在喊痛，請求法官當庭播放案發時整復影片進行勘驗，佐證鄭不適即時性，王男辯護人則認為不需勘驗影像。法官諭知明年1月14日調解、1月20日勘驗影像。