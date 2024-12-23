不滿遺產分配 新北男子嗆聲放火燒兄長工廠遭訴

新北市三重一名李姓男子，因懷疑兄長分配母親遺產不公，今年6月間，先跑去兄長經營的工廠，恫嚇不給錢就放火燒掉工廠；隔月再度上門討錢，恰巧沒碰到兄長，竟持鐵撬砸破兄長座車前擋風玻璃。新北地檢署依家暴毀損罪嫌將李男起訴。

李兄提告指出，弟弟今年6月25日上午，就用LINE打電話來，表示「不給我23萬元，我就要砸你的車，買汽油燒你工廠」，隔天10時許，又跑到自己工廠外再度親口恫嚇自己。

今年7月8日上午9時許，李男再度前往兄長三重工廠，欲追討母親遺產，當時其兄剛好人不在，李男於是憤而砸破兄長座車前檔。這次李兄忍無可忍，同時提告恐嚇及毀損。