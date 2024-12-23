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被公布電話…陳沂臉書貼文指雞排妹鄭采勻「前科犯」 獲不起訴
「雞排妹」鄭采勻（原名鄭家純）和網紅陳沂開直播爭吵，事後在臉書粉絲專頁以「色號」技巧性洩漏陳沂手機號碼，被依違反個人資料保護法，判刑3月得易科罰金定讞。陳沂在案件定讞後於臉書發6則貼文提到雞排妹「前科犯」挨告違反個人資料保護法。台北地檢署今偵結，認為相關個資為合法公開的個人資料，給予陳沂不起訴處分。
今年3月22日中午起陳沂率續發了6則貼文，恭喜雞排妹鄭家純...公布陳沂電話，侵害個資三審定讞！以後看到雞排妹鄭家純，請記得叫她一聲「前科犯」...前科是我送給妳一輩子的禮物，不用謝...入境日本問有沒有刑事犯罪紀錄，也要記得勾有喔！嗨，前科太太，妳今天過得好嗎？
鄭采勻「雞排妹」不滿提告違反個資法，檢方指出，個人資料保護法所稱「犯罪前科」的個人資料，應是公務機關保存的犯罪前科，不包括依公開審理程序或起訴書、判決公告等合法程序已揭露的資料。
檢方不起訴指出，鄭采勻因洩漏陳沂手機號碼，非法利用個人資料，已遭判決有罪在案，經多家媒體報導，有起訴書、網路新聞，陳沂雖在臉書張貼鄭的原名、藝名及侵害陳沂個人資料的貼文，應屬公眾周知且經合法公開的事項，非屬個人資料保護法所保護的範疇，難認陳沂有何非法利用個人資料的犯行。
檢方認為，陳沂的6則貼文雖載有「公布陳沂電話，侵害個資三審定讞」、「前科確定」、「前科犯」、「三審定讞有罪」等，但無提及「前案」的犯罪事實或具體內容，該前案由最高法院宣判的日期為今年3月21日，主文為「上訴駁回」，可從司法院判決主文公告查得，屬其他以合法公開的個人資料，陳沂為訴訟當事人，公開表述其6則貼文尚難認主觀上是為自己的不法利益或侵害鄭采勻的利益，不符合個資法第41條的構成要件，給予不起訴處分。
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