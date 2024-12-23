彰化男持刀刺鄰居致臟器外露 殺人未遂判6年

彰化潘姓男子去年與鄰居發生糾紛，持刀刺謝男，導致其臉部撕裂傷、腸子外露，幸及時送醫搶救成功，法院依殺人未遂罪判6年刑期；潘男另劃傷2人，犯傷害罪應執行7月刑期。

台灣彰化地方法院今天公布判決書，指潘姓男子民國112年4月返家時，看見鄰居謝男及其多名親友在路邊聚餐聊天，過程中認為他們挑釁自己，便回家中廚房拿菜刀和尖刀，走到謝姓男子旁。

謝男見狀推開潘男，雙方爆發推擠拉扯，期間潘男劃傷謝男臉部，經眾人攔阻，菜刀掉落地上，潘男即以尖刀刺進謝男腹部，隨後又劃傷一旁勸阻2人手部。潘男尖刀被奪下後，又跑回住家拿掃把出來，經旁人扭打、勸阻才停手。

謝姓男子受有臉部多處撕裂傷、腹部穿刺傷合併腹內出血、休克及腸子外露等傷害，幸好及時送醫才救回一命。

潘姓男子犯後坦承有傷害行為，但沒有殺人犯意，並稱雙眼視差大，難以拿捏視覺距離，混亂時亂刀揮舞，並非針對他人要害。

法官認為，被告行凶尖刀質地堅硬、刀鋒銳利，如向人揮砍，客觀上足以危及生命安全；腹部有重要臟器，以尖刀刺進極易造成出血、休克、臟器受損外露而致死亡，此為公眾所知，且被告刺傷謝男後，又返家拿掃把對峙，可見被告當時犯意堅決、下手力道猛烈。

法官審酌，被告以攻擊方式解決衝突，差點導致謝男死亡，並造成另外2人受傷，被告雖與謝男及1名傷者成立民事調解，但僅賠償新台幣1萬元，與另名傷者尚未達成民事和解，依殺人未遂罪處6年徒刑，傷害罪應執行7月，全案可上訴。