快訊

財劃法修正後衝擊 政院：明年度總預算恐須重新編列

漁業署人事單位傳霸凌 長官下禁孕令…女下屬不適不敢請假導致流產

德國聖誕市集汽車衝撞案釀5死，兇手「前穆斯林」的矛盾背景

彰化男持刀刺鄰居致臟器外露 殺人未遂判6年

中央社／ 彰化23日電

彰化潘姓男子去年與鄰居發生糾紛，持刀刺謝男，導致其臉部撕裂傷、腸子外露，幸及時送醫搶救成功，法院依殺人未遂罪判6年刑期；潘男另劃傷2人，犯傷害罪應執行7月刑期。

台灣彰化地方法院今天公布判決書，指潘姓男子民國112年4月返家時，看見鄰居謝男及其多名親友在路邊聚餐聊天，過程中認為他們挑釁自己，便回家中廚房拿菜刀和尖刀，走到謝姓男子旁。

謝男見狀推開潘男，雙方爆發推擠拉扯，期間潘男劃傷謝男臉部，經眾人攔阻，菜刀掉落地上，潘男即以尖刀刺進謝男腹部，隨後又劃傷一旁勸阻2人手部。潘男尖刀被奪下後，又跑回住家拿掃把出來，經旁人扭打、勸阻才停手。

謝姓男子受有臉部多處撕裂傷、腹部穿刺傷合併腹內出血、休克及腸子外露等傷害，幸好及時送醫才救回一命。

潘姓男子犯後坦承有傷害行為，但沒有殺人犯意，並稱雙眼視差大，難以拿捏視覺距離，混亂時亂刀揮舞，並非針對他人要害。

法官認為，被告行凶尖刀質地堅硬、刀鋒銳利，如向人揮砍，客觀上足以危及生命安全；腹部有重要臟器，以尖刀刺進極易造成出血、休克、臟器受損外露而致死亡，此為公眾所知，且被告刺傷謝男後，又返家拿掃把對峙，可見被告當時犯意堅決、下手力道猛烈。

法官審酌，被告以攻擊方式解決衝突，差點導致謝男死亡，並造成另外2人受傷，被告雖與謝男及1名傷者成立民事調解，但僅賠償新台幣1萬元，與另名傷者尚未達成民事和解，依殺人未遂罪處6年徒刑，傷害罪應執行7月，全案可上訴。

彰化 殺人未遂 鄰居

延伸閱讀

古蹟姻緣一線牽 彰化單身男女聯誼、嚐美食一次滿足

彰化歲末演唱會 縣長心繫巨蛋 也提醒1月將抽獎有百萬轎車

彰化小校校慶秀科技 重現哈利波特「金鈴子」飛行

前彰化縣長卓伯源扮耶誕公公 連續9年贈羽絨外套給家扶

相關新聞

抖音深偽影片…柯建銘、王義川北檢提告 點名「賣台四人幫」

抖音近日流傳一段民進黨團總召柯建銘指「台灣在民進黨手裡可以說暗無天日」，今柯建銘及民進黨立委王義川至北檢門口按鈴提告誹謗...

求學時期就以攻擊處理人際衝突 男砍傷3聊天親友被判刑6年

彰化縣潘姓男子去年認為，謝姓居與陳姓親友等人聊天過程有挑釁自己之意，就拿菜刀和尖刀砍殺，又拿掃把對打，造成3名親友輕重傷...

路邊車慘變廢鐵！桃園蘆竹男自撞 一測嚴重酒駕遭送辦

桃園市蘆竹區今凌晨一名王姓男子酒駕自撞路邊車輛，造成車輛嚴重毀損，板金凹陷變形，連公車站牌都被撞歪，現場一片狼藉。警方獲...

酒醉外送員躲計程車旁尿尿被罵 勒斃運將判13年6月刑定讞

外送員陳瑞祥2023年酒醉後在汐止火車站排班計程車右後方便溺，遭林姓計程車司機斥責，他伸手緊勒林的脖子，林送醫不治。士林...

安葬地無法自己決定？子孫提告法官判老母骨灰得南遷

現代人愈來愈重視善終，雖然可透過預立醫療甚至預立遺囑等方式，來決定自己臨終前醫療及遺產分配，但對於自己百年後的殯葬方式，卻仍然無能為力。台南劉姓老婦與家族關係不睦，北上投靠女兒多年，她親自挑選新北三芝的塔位做為自己未來長眠地，但前年過世進塔後，其餘子孫卻提告女兒，以故意不讓他們探望劉婦為由，除了求償300萬元，還要把骨灰移回台南安葬，由於骨灰也是「遺產」之一，法官基於民法的這項規定，也只得准了……

醫美業務冒充台大醫生對人妻騙財騙色 判賠142萬元

孫姓醫美業務員冒充醫師追求人妻詐騙40萬餘元，人妻想結束不倫關係，孫以揭發婚外情為由要脅性侵；刑事部分孫依強制性交、詐欺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。