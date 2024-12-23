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求學時期就以攻擊處理人際衝突 男砍傷3聊天親友被判刑6年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣潘姓男子去年認為，謝姓居與陳姓親友等人聊天過程有挑釁自己之意，就拿菜刀和尖刀砍殺，又拿掃把對打，造成3名親友輕重傷。彰化地方法院審結，依犯殺人未遂罪判處潘男有期徒刑6年，其餘罪刑得易科罰金。可上訴。

判決書指出，潘男去年4月間從外返家，見謝姓鄰居和陳玉親友等7人在路邊聚餐聊天，他認為聊天過程有挑釁自己之意，乃返回家中廚房拿菜刀和支刀各1把，潘男多次揮舞菜刀，陳姓親友等人見狀上前攔阻，菜刀掉落地面，潘男拿出尖刀刺入謝姓鄰居腹部，劃傷兩名陳姓鄰居的手指和手腕。

多名親友持續攔阻潘男，順利奪下尖刀，潘男跑回家拿掃把繼續跟眾人扭打互毆，更多鄰居出面勸架才住手。謝姓鄰居因腹部穿刺合併腹內出血、腸子外露、休克等傷害免醫，幸好及時送醫挽回一命，兩名陳姓鄰居的手臂、手腕和手指都被劃傷，最嚴重的有手指肌腱斷裂危險。受傷3人報案並提告。

謝男的律師主張，他的兩眼視差大，混亂時亂刀揮舞並非針對他人要害。潘男庭訊時也辯稱，是傷害行為，沒殺人犯意。

彰化地院審酌，潘男能正常騎機車外出，日常生活不受眼疾影響，過去有憂鬱症與持續性憂鬱症的診斷，但案發時並未處於疾病症狀發作期間，心情起伏程度也未達病態狀態，且潘男從求學時期開始，便多以攻擊性方式解決衝突，這種表現與本次鑑定所做心理衡鑑相符，即負向的自我概念，容易發怒，在盛怒時可能出現帶有肢體感的肢體動作以宣洩情緒或處理衝突。

彰化地院認為潘男犯行時未有因精神障礙或其它心智缺陷，致不能辨識行為違法或欠缺、降低依其辨識而行為的能力，因此依犯殺人未遂罪，處有期徒刑6年，兩傷害罪得易科罰金，應執行有期徒刑7月。

彰化縣潘姓男子被鑑定有負向的自我概念，容易發怒，去年懷疑親友聊天對他不利，持刀砍殺3人輕重傷，涉犯殺人未遂罪的部分判處有期徒刑6年。記者簡慧珍／攝影
彰化縣潘姓男子被鑑定有負向的自我概念，容易發怒，去年懷疑親友聊天對他不利，持刀砍殺3人輕重傷，涉犯殺人未遂罪的部分判處有期徒刑6年。記者簡慧珍／攝影

殺人未遂 鄰居

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