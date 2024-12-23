路邊車慘變廢鐵！桃園蘆竹男自撞 一測嚴重酒駕遭送辦

王姓男子酒駕自撞，遭撞的車輛嚴重受損，左側車身鈑金凹陷、保險桿掉落，一半車身快掉進田裡，而肇事車輛右側車頭則變形。記者周嘉茹／翻攝 桃園市蘆竹區今凌晨一名王姓男子酒駕自撞路邊車輛，造成車輛嚴重毀損，板金凹陷變形，連公車站牌都被撞歪，現場一片狼藉。警方獲報到場對王男實施酒測，發現其酒測值嚴重超標，全案依公共危險罪嫌移送偵辦。

蘆竹警方今凌晨1點多接獲報案，在蘆竹區新生路439巷附近發生一起自撞車禍事故。警方到場了解，發現王姓男子駕駛自小客車，沿新生路往桃園方向行駛時，不慎自撞路旁停放的小客車。

被撞的車輛嚴重受損，左側車身鈑金凹陷、保險桿掉落，一半車身快掉進田裡，而肇事車輛右側車頭則變形，所幸無人受傷；員警對王男實施酒測，發現其酒測值0.80MG/L嚴重超標，已達公共危險罪，全案依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，賠償等事宜則通知車主進行後續處理。

蘆竹警方呼籲，年底將近，民眾餐敘飲宴機會增加，為避免酒駕憾事發生，警方將持續加強取締酒駕，民眾酒後勿心存僥倖駕車，應指定駕駛或搭乘計程車、大眾運輸工具，或使用代駕服務，以確保自身及其他用路人的安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康