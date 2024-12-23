酒醉外送員躲計程車旁尿尿被罵 勒斃運將判13年6月刑定讞

外送員陳瑞祥酒醉後勒斃林姓計程車司機，士林地院國民法官庭依殺人罪判陳13年6月徒刑，執行完畢後監護3年。案經上訴，台灣高等法院、最高法院接連駁回定讞。資料照片。記者王宏舜／攝影 外送員陳瑞祥2023年酒醉後在汐止火車站排班計程車右後方便溺，遭林姓計程車司機斥責，他伸手緊勒林的脖子，林送醫不治。士林地院國民法官庭依殺人罪判陳13年6月徒刑，執行完畢後監護3年；台灣高等法院、最高法院接連駁回上訴定讞。

陳瑞祥去年4月6日清晨6時行經汐止火車站站前廣場，因隨意在排班計程車旁便溺，與林姓司機吵了起來，陳雖曾離去，但又心有不甘、返回對林叫囂。

在喊叫「俗仔」、「你不敢打」等話語約10分鐘，陳瑞祥近身毆打林，年邁的林摔倒起身，又被陳推倒。陳從後方緊勒林的頸部，林不斷掙扎，但無法掙脫。陳見到林雙手癱軟無力，卻還改成跪坐姿勢，邊勒頸邊捶打他，林身亡。

士院綜合相關鑑定報告及鑑定人的說明，認定陳瑞祥行為時已有酒精中毒、酒精使用依賴症，有精神障礙，且因該精神障礙導致辨識、控制能力減低，符合減刑要件，但陳有長期飲酒史，又多次酒後失控，甚至已罹患酒精性肝炎，卻不想戒酒，因此不減刑。

一審國民法官庭依殺人罪判陳瑞祥13年6月刑，執行完畢後監護3年。

檢察官和陳瑞祥皆上訴，高院認為一審認事用法無違誤，判上訴駁回。案件再上訴最高法院，最高法院維持二審見解，駁回確定。

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