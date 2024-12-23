醫美業務冒充台大醫生對人妻騙財騙色 判賠142萬元

孫姓醫美業務員冒充醫師追求人妻詐騙40萬餘元，人妻想結束不倫關係，孫以揭發婚外情為由要脅性侵；刑事部分孫依強制性交、詐欺罪判刑，人妻向孫求償，台北地院審理，判孫賠償人妻142萬元。可上訴。

孫向人妻謊稱自己是整形外科醫師或麻醉師，並曾在台大、馬偕醫院工作，此外，孫沒有罹患大腸癌，卻以治療費龐大為由向人妻詐騙40萬元診療費，又以脊椎患疾病需電療的理由再騙走人妻5000元。

人妻後來想不再與孫往來，孫不肯，傳簡訊威脅人妻「如果妳離去，就要把妳婚外情的事情講出去」等，還以要結束人妻家人的性命要脅，18次逼人妻與他發生性關係，人妻不堪其擾，向丈夫坦承外遇，報警處理。