醫美業務冒充台大醫生對人妻騙財騙色 判賠142萬元
孫姓醫美業務員冒充醫師追求人妻詐騙40萬餘元，人妻想結束不倫關係，孫以揭發婚外情為由要脅性侵；刑事部分孫依強制性交、詐欺罪判刑，人妻向孫求償，台北地院審理，判孫賠償人妻142萬元。可上訴。
孫向人妻謊稱自己是整形外科醫師或麻醉師，並曾在台大、馬偕醫院工作，此外，孫沒有罹患大腸癌，卻以治療費龐大為由向人妻詐騙40萬元診療費，又以脊椎患疾病需電療的理由再騙走人妻5000元。
人妻後來想不再與孫往來，孫不肯，傳簡訊威脅人妻「如果妳離去，就要把妳婚外情的事情講出去」等，還以要結束人妻家人的性命要脅，18次逼人妻與他發生性關係，人妻不堪其擾，向丈夫坦承外遇，報警處理。
孫只承認詐欺罪、否認性侵，刑事部分，法官判孫有期徒刑3年8月不等之刑，的詐欺罪判得易罰金女刑，人妻向孫提民事求償，法官近日判孫賠償142萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言