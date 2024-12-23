抖音深偽影片…柯建銘、王義川北檢提告 點名「賣台四人幫」

抖音近日流傳一段民進黨團總召柯建銘指「台灣在民進黨手裡可以說暗無天日」，今柯建銘及民進黨立委王義川至北檢門口按鈴提告誹謗、妨害隱私不實影像罪。記者蕭雅娟／攝影 抖音近日流傳一段民進黨團總召柯建銘指「台灣在民進黨手裡可以說暗無天日」，今柯建銘及民進黨立委王義川至北檢門口按鈴提告誹謗、妨害隱私不實影像罪，「捍衛憲政體制，終結藍白賣台亡國滅台計畫」，直指這是深偽(deep fake)影片，以認知作戰方式影響國家安全與社會秩序，鄭重告訴所有轉傳的任何人，絕不寬貸、追究到底。

柯建銘、王義川指出，抖音影片流傳一段搭配簡體字幕的影片，畫面是擷取電視台拍攝柯建銘、王義川在民進黨團記者會的發言，但講話內容與字幕卻是「柯建銘在這裡預言，台灣在民進黨手裡可以說暗無天日」等話語，語調與嘴型很像，但明顯不是該場記者會的發言內容，該影片為實為深偽(deep fake)的影片。

柯建銘、王義川除向刑事局報案，通知國安單位進行調查，也認為此影片在網路上持續流傳，造成名譽損害，更以認知作戰方式影響國家安全與社會秩序，提告誹謗、妨害隱私不實影像罪，聲請調查網路影片的來源、IP，以及轉傳之不肖人士。

柯建銘表示，今早來到北檢讓人感慨萬千，11年前曾經在這按鈴申告前總統馬英九。當時一個口號，「捍衛憲政體制，終結特務治國」，因為馬英九要前檢察總長黃世銘違法監聽國會，而且涉及洩密、違反通保法及個資法，還趁前立法院長王金平出國時發動「九月政爭」。

柯建銘說，總統是憲法、司法守護者，今天和立委王義川來北檢按鈴申告，是要「捍衛憲政體制，終結藍白賣台亡國滅台計畫」。這比上次還嚴重百倍，這關不擋下來的話，國家就完蛋了。只要台灣人民站出來，島嶼絕對會再天光。

柯建銘說，中國這時為何要發動抖音攻擊？打蛇必須打七寸，此時此刻身處存亡之際，他和王義川聲量最大，所以打蛇打七寸，但有效嗎？台灣人民會相信，我和王義川罵民進黨嗎？沒有一個台灣人民相信。柯建銘說，「我要鄭重告訴所有轉傳的任何人，絕不寬貸、追究到底。」