無人機亂入禁航區 2男無罪

桃園國際機場去年有無人機亂入禁航區影響飛安，檢警逮到台中連性及黃姓男子，全案依民用航空法危害飛航安全、刑法公共危險罪的危害飛航安全罪起訴，桃園地院判2人無罪。圖／警方提供 連姓男子與黃姓男子多次至桃園國際機場禁航區附近操作無人機，一度造成跑道關閉暫停起降、班機延誤，被依民航法及危害飛航安全罪起訴。桃園地方法院認為無證據證明兩人以強暴、脅迫或其他方法危害飛航安全，且無主觀犯意，判無罪。

律師呂俊杰認為，一般人皆知飛行物侵入機場危險性，不應視為無主觀犯意；民航法第一○一條第一項規定強暴、脅迫或「其他方法」，以現在科技無人機侵入機場隨時可能構成強暴行為，可視為「其他方法」非法定義。法院判決欠考慮，對飛安、國安影響很大。

六十二歲連男經營無人機買賣，與卅五歲黃男未向民航局申請核准，去年六、七月多次前往桃園國際機場及台北松山機場禁航區操作無人機，涉犯民航法與刑法危害飛航安全罪。

法院審理時二人否認危害飛航安全，連男辯「失控飛入限航區或禁航區」，黃男辯只負責開車，不知連操作無人機飛行範圍。

辯護律師主張民航法規定強暴、脅迫或「其他方法」，強度應達強暴、脅迫程度，連男主觀上不存在以強暴、脅迫方式之故意，無從以危害飛航安全罪相繩，黃男也不成立該罪共犯。

法官認定，危害飛航安全是指使航空器起飛、航行、降落及起飛前降落後所需在飛行場滑行，有發生危險或實害之虞者；當時桃機公司偵測到無人機在機場四周活動八次，其中影響飛航安全最嚴重事件還造成機場跑道暫停起降，確有危害飛航安全之虞。

但無證據足證兩人「以強暴、脅迫或其他方法」危害飛航安全，即不符合民航法危害飛航安全構成要件，僅屬同法民航法第一一八條之一第一款行政處罰範疇，諭知無罪。全案可上訴。