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為討2萬元放話炸屋、斷手腳 判拘役50日易科罰金5萬元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

鄭姓男子向曾男催討2萬元欠款，到曾的爺爺家沒找到人。曾的爺爺打電話給孫子，鄭男恫嚇曾男「要我把你家砸掉是不是？」、「我把你手腳打斷」等話挨告。法官認定鄭男犯恐嚇危害安全罪，判拘役50天，得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，鄭男2022年12月間借給曾男3萬元，雙方約定2023年1月1日還款。曾男在2022年12月21日先還給鄭男1萬元，但剩餘欠款2萬元未依約如期償還。

鄭男2023年1月3日帶著姜姓少年到基隆市暖暖區，曾男的祖父住處找曾男討債。曾的祖父告訴兩人孫子不在家，鄭男與姜姓少年心生不滿，用腳踹曾家大門、機車和門口桌子等物品，並向恫嚇曾男祖父，「我今天沒把你家炸掉，我包起來。」

曾的祖父心生畏懼，當然打電話給曾男，電話接通後，鄭男透過電話對曾男說，「你要我把你家砸掉是不是？」、錢拿來、我把你手腳打斷、不還錢你就吃子彈、把你家客廳砸掉等話。

鄭男揚言隔天還要再來曾的祖父家，曾姓爺孫擔心生命、身體、財產安全受威脅報案。警方通知鄭男和姜姓少年到案說明，兩人承認涉案，將全案送辦。檢察官偵查後，依恐嚇危害安全罪起訴鄭男，姜姓少年另由少年法庭裁定。

法官審理後指出，鄭男在檢方偵訊及法院開庭時都坦承犯行，並與曾姓爺孫證述內容大致相符，且有現場監視器畫面擷圖、監視器影音檔譯文、派出所員警工作紀錄簿資料佐證，足認自白與事實相符，認定犯行，依恐嚇罪判拘役50日，如易科罰金以1千元折算1日。

鄭男向曾男催討2萬元欠款時，恫嚇曾男「要我把你家砸掉是不是？」、「我把你手腳打斷」。基隆地方法院審理後，依恐嚇危害安全罪判鄭男拘役50天，得易科罰金。聯合報系資料照片
鄭男向曾男催討2萬元欠款時，恫嚇曾男「要我把你家砸掉是不是？」、「我把你手腳打斷」。基隆地方法院審理後，依恐嚇危害安全罪判鄭男拘役50天，得易科罰金。聯合報系資料照片

基隆 恐嚇 爺爺 監視器 討債 財產

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