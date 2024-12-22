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突超車又降速…雙方因行車糾紛停車互毆 屏東地院依傷害罪判刑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

張姓男子、蔡姓男子行經里嶺大橋發生行車糾紛。蔡男過程中突然加速、降速，超越張男駕駛汽車，引發張男不滿，停下來理論，發生爭執互毆。屏檢依傷害罪起訴，屏東地院審結依傷害罪判張處拘役30天、蔡處有期徒刑3月，均可易科罰金。

全案發生今年4月3日清晨近6點，兩人分別開車從里嶺大橋高雄往屏東方向行駛。蔡姓男子開車時突然加速，超越張男駕駛汽車，引發行車糾紛。張男之後將車停在里嶺大橋某處停車理論，未料蔡男竟趁張男從後座取出三角告示牌，徒手將張男的後車廂門關上，導致車門撞擊到張男頭部、肩部與手，雙方發生拉扯，兩人均受傷。

判決指出，兩人都否認傷害，張男辯，他沒打蔡男，他有出手但沒有打到。蔡男辯，他沒有打張男，張男的傷勢跟他無關。

張男警詢時說，他當時行駛在里嶺大橋往里港方向，行駛在內車道，蔡男突然切到他前方又突然緊急煞車，他就切到外線，剛好一輛車駛來，他緊急煞車切回內線，下橋後，他開到蔡男車旁問「為什麼緊急煞車」，蔡男就跟他發生口角衝突，還跟他說「要怎麼樣，都來啊」。

張男這時下車到後車廂拿三角告示牌提醒後方來車，要跟蔡男理論，蔡男下車走到他車後方，把後車廂關上往他的頭上砸，拉扯他的手臂，導致他頭、右肩、左手，膝蓋都受傷。

法官當庭勘驗行車記錄器影像，蔡男在里嶺大橋沿外側車道行駛，時速一路上升到141公里，切入內側車道後，隨後時速從135公里12秒內降速到75公里。張男在里嶺大橋內側車道行駛，維持每小時115公里到126公里。當蔡男切入內側車道，張男開始煞車，張男在6秒內時速從125公里降到65公里。

判決指出，張男徒手傷害對方，犯罪手段危害程度有限。蔡男以他人後車廂及徒手方式，犯罪手段危害程度相較於張男高。肇因於蔡男不當駕駛，及其下車理論先上前攻擊張男，足信爭端是蔡男先挑起。綜合情狀，罪刑相當原則，兩人分別依傷害罪判刑，張男處拘役30天，蔡男處有期徒刑3月，均可易科罰金。可上訴。

屏東縣里嶺大橋發生行車糾紛，雙方衝突互毆，屏東地院審結兩人均依傷害罪判刑。圖／報系資料照
屏東縣里嶺大橋發生行車糾紛，雙方衝突互毆，屏東地院審結兩人均依傷害罪判刑。圖／報系資料照

傷害罪 屏東 車廂 車道

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