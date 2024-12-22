委託賣屋後反悔自行出售 仲介求償4%違約金 法官判賠1%

黃姓婦人與房屋仲介公司簽約委託賣屋，13天後就表示要解約，並另行賣出房屋，房仲業者求償屋價4%做為違約金。法官指出，黃婦確實違約，但仲介業者不用提供帶看屋、斡旋、交屋過戶等事宜，違規金應減為1%。全案可上訴。

房仲業者提告主張，今年3月5日與黃姓婦人簽立專任委託銷售契約，受託銷售黃婦名下房屋及土地，底價為730萬元，委託銷售期間至明年3月6日。簽約後不到半個月，黃婦在3月18日以存證信函通知公司，指房地只是借名登記於在她名下，不能也無權轉讓房地，並要終止雙方契約。

房仲業者以存證信函回覆黃婦，依民法及雙方契約第6條約定，黃婦不得終止契約，如有違反要給付違約金。雙方契約也有約定，黃婦應保證產權清楚，使買方能完整取得房地，簽約後指借名登記，屬惡意終止契約依法無據。

房仲業者指出，黃婦在今年5月25日已出售房地，6月19日轉登記予給買方。由於是在專任委託期間另行出售，決定依契約第6條請求黃婦給付服務報酬作為違約金。計算方式以黃婦委託銷售總價730萬元的4%計算，即29萬2000元。

基隆地方法院開庭審理時，黃婦在言詞辯論期日未到場，也未提出書狀作何聲明或陳述，法官依民事訴訟法規定，採信仲介公司主張為事實。

法官指出，黃婦確有違約情事，但仲介業者並未提出因她違約行為，而有如請求金額的受害損失。黃婦在簽約後13日就通知終止契約，同年5月25日出售房地後，仲介業者也不用再提供帶看屋、協調稅費、斡旋付款條件、簽約、貸款事宜、交屋過戶、點交等事宜，等同減少人事成本、勞務費用等開銷，依契約取得定實際成交價4%做為違規金，顯然失衡。