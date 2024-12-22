「紅手指」換製作人導演案 遭廢補助金興訟敗訴

日舞國際公司以影音節目「紅手指」 企畫書，獲准補助金新台幣2800萬元，因換製作人、導演等人又沒提出演員名單等，不滿文化部廢止補助金受領資格興訟。法院判決敗訴。

日舞國際股份有限公司代表人為陳宗基；影音節目「紅手指」提案企畫書的主創團隊為去年獲金馬年度傑出工作者、製作人林仕肯以及知名導演張亨如、知名編劇鄭心媚等人。

台北高等行政法院判決指出，日舞公司於民國111年3月間依「111年度新媒體跨平台創意影音節目製作補助要點」提出影音節目「紅手指」企畫書，申請補助金；文化部影視及流行音樂產業局同意補助2800萬元為上限，並訂同年7月間辦理簽約。

日舞公司申請展延簽約獲准後，以導演、製作人退出為由，再申請展延，文化部同意延展，要求提出更換後的工作團隊名冊，並申請變更企畫書。日舞公司先後於同年9月底、10月間發函檢附工作團隊變更對照表等。

文化部針對獲補助節目「紅手指」 ，召開評選會議，經決議日舞公司更換後的團隊已與原提案無法契合，且未能提出明確的演員名單，決議不予補助，同年11月底做出原處分，廢止補助金2800萬元受領資格。

日舞公司不服，主張企畫書故事大綱並未變更，且當時尚未開拍，評選會議對於新團隊為何即無法貫徹補助要點訂定目的、完整執行企畫書所載故事大綱並未有任何說明，無端以「考量原三人組合已更換且主創團隊更換幅度過大，應視為一新的提案」，於法無據，因此提起本件行政訴訟，請求撤銷原處分。

文化部主張，依日舞公司第2次申請延展函，檢具製作人、導演、攝影、美術設計以及服裝造型不再參與的聲明書，可知原工作團隊已經變更，已經無法依照原核定企畫書執行補助案，且評選會議決議是考量「主要團隊更換幅度過鉅」、「更換後團隊已與原提案無法契合」以及「無法提出明確的演員名單」，未經文化部同意逕自變更工作團隊，且為有效防止國家財政不當耗損。

法院調查，文化部評選會議以原先因考量原製作人、導演、編劇之3人組合及過往製播績效、完成此類節目的執行能力等而予以補助，但是日舞公司已變更原製作人、導演、攝影、美術及造型，可見原製作人、導演、編劇3人組合已更換，且更換幅度大。

法院認定，上述人員相關資歷，為影響文化部是否准予補助、補助額度的重要因素，且補助資格上限金額為2800萬元，金額鉅大，日舞公司若變更工作團隊須事前經文化部同意。

法院審酌，日舞公司主張並無理由，本件原處分並無違誤，日前判決日舞公司敗訴，可上訴。