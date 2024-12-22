後車按喇叭惹他不滿 煞車擋路、下車嗆叭三小 代價2萬5

詹姓男子不滿在他後方開車的張男按喇叭，在車道上緊急煞車，阻擋張車前進，並下車對張說「叭三小」挨告。法官指出，詹男煞車讓張車無法前行符合強制罪要件，依妨害自由罪判拘役25日，可易科罰金，全案可上訴。

基隆地檢署起訴指出，詹男去年4月30日晚上10時許，駕車沿基隆市仁一路往月眉路方向行駛，在通過義七路口開到仁一路229號前時，不滿在他後方開車的張男鳴按喇叭，在跨越兩車道的位置緊急煞車，阻擋張男繼續前行方向。

張男被迫停車後，詹男下車並走向張車駕駛座前方，對著張說「叭三小」。張男認為自己行駛道路權利受詹男限制報案，警方製作雙方筆錄後將全案送辦。

檢察官偵查後，依詹男供述及張男和詹車乘客證述，加上張男汽行車記錄器畫面等事證，認定詹男涉犯妨害自由罪並起訴。基隆地方法院審理時，詹男坦承犯行。

法官指出，刑法強制罪提是指以強暴、脅迫使人行無義務之事，或妨害人行使權利，並非以被害人自由完全受其壓制為必要。詹男緊急剎車，用車輛阻擋張男車輛行進之路，足以妨害張男通行自由，符合犯強制罪要件。

法官說，詹男是成年人，遇事應深思熟慮，以和平理性方式處置，卻只因張男按鳴喇叭怒上心頭，緊急剎車阻擋張車行進，行為不當應予責難。