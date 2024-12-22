八度操控無人機「亂入桃機禁航區」釀班機延誤 2男判無罪

台中市62歲連姓男子經營無人機買賣，去年6至7月多次與35歲黃姓男子至桃園國際機場禁航區四周操作無人機，一度造成關閉跑道暫停起降、班機延誤，2人遭依民航法危害飛航安全及刑法危害飛航安全罪起訴。桃園地院認為2人客觀行為足以危害飛航安全，但無證據足證「以強暴、脅迫或其他方法」危害飛航安全，均判無罪。

檢方先前起訴，連、黃明知機場四周禁止及限制無人機活動範圍，卻未向民航局申請核准，於去年6月24日至7月25日間，由黃開車載著連多次前往桃園國際機場及台北松山機場禁航區四周，操作無人機進入桃機周遭管制紅區範圍。

警方去年7月25日上午11點50分許，接獲無人機防制系統通報代號3916的無人機違規於桃園機場禁航區飛行，同日上午11點54分許在桃園市蘆竹區攔停到2人車輛；隨即則有民眾在桃園市蘆竹區三民路2段附近拾獲該無人機交給警方。桃園地檢署認被告2人涉犯民航法危害飛航安全、刑法危害飛航安全罪。

桃園地院審理，被告二人偵訊時坦承客觀事實經過，但皆堅詞否認有危害飛航安全犯行。連男辯「我操作無人機只是覺得風景漂亮，想要空拍影像，有時訊號很差回傳畫面不穩定，失控飛入限航區或禁航區」；黃男辯「連要操作無人機進行空拍作業，我開車載他到現場後就坐在車內等，不知他操作無人機的飛行範圍」。

其辯護人則以民航法第101條第1項規定所稱「其他方法」，其強度應達強暴、脅迫之程度，主張連男只是基於替建商拍攝廣告之目的而操作無人機，主觀上不存在以強暴、脅迫方式影響飛航安全及機場安寧之故意，無從以危害飛航安全罪相繩，而黃男自不成立該罪共犯。

法官指出，民航法第101條第1項著重在飛航安全或其設施保護，屬抽象危險犯，不以發生具體危險為必要，只要客觀上行為人行為已構成危害飛航安全或其設施即足成罪。而所謂危害飛航安全，是指使航空器起飛、航行、降落及起飛前降落後所需在飛行場滑行，有發生危險或實害之虞者，禁航區、限航區是因特定需求（保障國家安全或飛航安全）依法劃定。

當時桃機公司無人機偵防系統偵測到無人機在桃園機場四周活動共8次，違反民航法規定，其中影響飛航安全最嚴重的事件在去年6月29日下午3點多，造成機場跑道暫停起降，桃機公司因此發布新聞，嚴重的話無人機有與航空器碰撞之虞，可能導致航空器失事或航空器重大意外，有危害飛航安全之虞。

法官認為，連男操作無人機所為雖已危害飛航安全，但民航法第118條之1第1款已針對此類行為課以行政罰鍰，連男單純操作無人機，而有進入禁航區、限航區超過高度等情形，雖有危害飛航安全，然究無以強暴、脅迫或其他方法危害飛航安全或其設施之客觀行為，更無主觀之犯意。