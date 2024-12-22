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台中茶商印「阿里山」混境外茶 食藥署買回抓包

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓女子在北屯區賣茶葉標榜「阿里山」、「MADE IN TAIWAN」，經食藥署、保七警方喬裝民眾上門購入1斤1200元的茶葉，送驗才驚覺是混充境外茶，陳女犯後認罪和檢方達成認罪協商，法院依販賣假冒食品罪判她4月，緩刑2年，可上訴。

判決指出，陳女為降低成本以真空包裝袋印有標示「阿里山」、「Alishan Tea」，及「MADE IN TAIWAN」等文字，以示販售的茶葉產地來自台灣、阿里山，實際上卻將境外茶葉填裝入包裝內，而假冒茶葉產地對外販售。

因衛福部食藥署中區分署人員2021年10月28日到該公司買茶葉，員工將內盒印有「阿里山茶」、真空包裝上則印「阿里山」、「Alishan Tea」的混充茶以820元售出，食藥署人員買回送驗確認是境外茶。

後來保七警方2023年2月15日再度上門買茶，員工介紹茶葉是自己研發新品種，種植在阿里山地區也提供試喝，警方喝完表示要買每台斤1200元的阿里山茶，店員再拿印盒印有「阿里山」、產地標示「台灣」，及真空包裝上印有「阿里山」境外茶賣給警員。

當天傍晚陳女雖有傳訊給警員表示茶葉拿錯，請對方來更換，也再致電但警方未接聽，事後保七警方再送驗也確認是境外茶，同年5月9日檢警上門搜索，但該次扣得茶葉送驗均為台灣茶。

台中地院審酌，全案有扣案茶葉、送案鑑定報告，以及商家進出貨資料等；而因陳女已認罪，並經檢察官和陳女於審判外達成認罪協商，就刑期、緩刑條件有合意。

經檢察官聲請改依協商程序，法院因此不再經言詞辯論，依犯販賣假冒食品罪判陳女4月徒刑，緩刑2年，向公庫支付20萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

茶葉 阿里山 食藥署

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