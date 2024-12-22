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酒駕撞死人拒讓國民法官審 法院同意：媒體會大幅報導
台中詹姓男子酒駕撞死劉姓婦人，他被起訴後主張已認罪、賠230萬元和解拒讓國民法官審理，台中地院認為，被害家屬也同意不行國民參審，並以該新制剛上路媒體大幅報導會影響被害人心靈為由，裁定轉軌後由一般庭依酒駕致死判詹2年，緩刑5年，可上訴。
檢方起訴指出，詹男2023年9月3日在車上喝了含有酒精的威士比仍上路要回新社區住處，除酒駕還超速以時速60公里行駛，突然發現前方穿越馬路的黃姓婦人時已經反應不及，詹就直接撞上釀劉全身多處骨折，送醫仍重傷慘死。
警方獲報到場，經呼氣酒測發現詹男高達每公升0.81毫克，依酒駕致死罪嫌送辦，檢方依法起訴，因詹符合故意行為致人於死，原應由台中地院國民法庭審理。
但詹聲請不行國民參審程序，主張自坦承犯行、已和劉家人和解獲原諒也同意給他緩刑；劉婦家人也說，已收到詹男賠償全部金額，雙方和解，同意改通常程序審理，檢察官也無意見。
中院斟酌，全案僅剩量刑尚有爭論，行國民參審的必要性、公益程度已降低，若仍行國民參審，可能因新制剛上路「在媒體高度關注大幅報導下，嚴重影響被害家屬受創心靈重建」，認為本件如行國民參審顯不適當，裁定不行國民參與審判。
中院轉軌由一般庭審理後，審酌詹均坦承，且劉婦也貿然穿越道路遭撞，本身是肇事次因，而詹犯後立即報案自首，依法減刑，也考量他已賠償家屬230萬元和解，依酒駕致死罪判他2年，緩刑5年，向公益團體提供120小時勞務、參加法治教育3場，交付保護管束。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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