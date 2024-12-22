一張替「英熙」酒測哏圖笑翻4萬網友 網推給小編雞腿

Netflix韓國原創影集魷魚遊戲第2季12月26日將上線，號稱全球最大的「英熙娃娃」同步在高雄港灣展示；鹽埕警分局員警突發奇想製作替英熙酒測哏圖，宣導「天冷小酌勿酒駕」，笑翻逾4萬名網友，破粉絲團點閱紀錄；有網友拱分局長官應給小編雞腿和嘉獎。

鹽埕警分局員警以錯位攝影拍攝替英熙酒測畫面，只見身穿制服的員警拿著酒測器對準英熙的嘴巴，意圖做呼吸吹測動作，昨照片PO在分局鹽埕警－驛站的臉書粉絲團，貼文提醒今日冬至，天冷冷小酌後勿酒駕，不然就要被酒測；替英熙酒測的哏圖意外爆紅，吸引破4.1萬人按讚。

英熙被員警酒測的哏圖，引發網友高討論度，有網友替英熙解釋指「這女孩看起來應該只有8歲，還不會喝酒啦」、「她只是個孩子啊」、「未成年飲酒違規」，但有網友引英熙在魷魚遊戲中的劇情角色回應，「她不是會殺人嗎」。

也有網友替泡在海裡展示的恩熙回答被員警酒測動作的感想指「恩熙表示：老娘都泡在水裡了，是要吹什麼吹」、「從韓國游泳過來也要酒測嗎」；另有網友解釋「她泡在水裡不用喝點厚的禦寒嗎？」回答獲57人按讚。

員警宣導英熙酒測的哏圖讓網友讚爆，有網友稱讚「噱頭十足，拿去當酒駕宣導讓人會心一笑」、「有意思，有創意，很好的宣導」、「！不再是死板的政令宣導了，好好笑」、「懂玩」、「太幽默了，好可愛」「感覺會開啟一波這類的風潮」、「就這張感到恩熙可愛」。

還有網友推稱「警察杯杯很會！可以記嘉獎了」、「請加小編雞腿 ! 只有高雄可以超越高雄」。

這張為英熙娃娃酒測的哏圖，破鹽埕分局臉書粉絲團按讚有史以來紀錄，幕後製作者由鹽埕警分局行政組警員林信樺拍攝，入鏡的則是五福四路所的員警蔡振庭。