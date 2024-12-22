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一張替「英熙」酒測哏圖笑翻4萬網友 網推給小編雞腿

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

Netflix韓國原創影集魷魚遊戲第2季12月26日將上線，號稱全球最大的「英熙娃娃」同步在高雄港灣展示；鹽埕警分局員警突發奇想製作替英熙酒測哏圖，宣導「天冷小酌勿酒駕」，笑翻逾4萬名網友，破粉絲團點閱紀錄；有網友拱分局長官應給小編雞腿和嘉獎。

鹽埕警分局員警以錯位攝影拍攝替英熙酒測畫面，只見身穿制服的員警拿著酒測器對準英熙的嘴巴，意圖做呼吸吹測動作，昨照片PO在分局鹽埕警－驛站的臉書粉絲團，貼文提醒今日冬至，天冷冷小酌後勿酒駕，不然就要被酒測；替英熙酒測的哏圖意外爆紅，吸引破4.1萬人按讚。

英熙被員警酒測的哏圖，引發網友高討論度，有網友替英熙解釋指「這女孩看起來應該只有8歲，還不會喝酒啦」、「她只是個孩子啊」、「未成年飲酒違規」，但有網友引英熙在魷魚遊戲中的劇情角色回應，「她不是會殺人嗎」。

也有網友替泡在海裡展示的恩熙回答被員警酒測動作的感想指「恩熙表示：老娘都泡在水裡了，是要吹什麼吹」、「從韓國游泳過來也要酒測嗎」；另有網友解釋「她泡在水裡不用喝點厚的禦寒嗎？」回答獲57人按讚。

員警宣導英熙酒測的哏圖讓網友讚爆，有網友稱讚「噱頭十足，拿去當酒駕宣導讓人會心一笑」、「有意思，有創意，很好的宣導」、「！不再是死板的政令宣導了，好好笑」、「懂玩」、「太幽默了，好可愛」「感覺會開啟一波這類的風潮」、「就這張感到恩熙可愛」。

還有網友推稱「警察杯杯很會！可以記嘉獎了」、「請加小編雞腿 ! 只有高雄可以超越高雄」。

這張為英熙娃娃酒測的哏圖，破鹽埕分局臉書粉絲團按讚有史以來紀錄，幕後製作者由鹽埕警分局行政組警員林信樺拍攝，入鏡的則是五福四路所的員警蔡振庭。

林信樺表示，2人前天一早前往亞灣區巡視英熙娃娃展示狀況，突發奇想可藉英熙宣導酒駕，於是以錯位拍攝花不到10分鐘就完成，沒想到會引來網友熱烈回響，也算成功達到宣導勿酒駕的目的。

高市鹽埕警分局員警突發奇想製作替在高雄港灣展示的巨型英熙娃娃酒測哏圖，宣導「天冷小酌勿酒駕」，笑翻逾4萬名網友，破粉絲團點閱紀錄。圖／取自鹽埕警－驛站的臉書粉絲團
高市鹽埕警分局員警突發奇想製作替在高雄港灣展示的巨型英熙娃娃酒測哏圖，宣導「天冷小酌勿酒駕」，笑翻逾4萬名網友，破粉絲團點閱紀錄。圖／取自鹽埕警－驛站的臉書粉絲團

哏圖 酒測

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