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拳上賽後衝突將約談蹦闆 統神傷勢曝光警方朝2罪偵辦
遊戲實況主「統神」張嘉航與網紅「蹦闆」呂育銓昨在台北小巨蛋參加「2024拳上」格鬥賽，以些微分差落敗後抱怨比賽不公，退場時遭一眾黑衣人包圍推擠、嗆「不想離開了是不是？」，統神及其經紀人事後驗傷提告，警方已帶回2名男子調查，也將通知蹦闆到案說明。
警方調查，36歲張嘉航昨晚與36歲呂育銓參加拳上格鬥賽，賽後退場時，張嘉航在台北小巨蛋地下1樓休息區與數人爆口角，員警獲報到場時已無打架情事，經詢問，張嘉航指稱他和經紀人30歲賴姓女子遭攻擊，「剛剛很多人打我頭」，凌晨到台安醫院驗傷，2人皆頭部、臉部挫傷，張凌晨正式提告傷害罪。
相關影像顯示，張嘉航昨晚以些微分落敗後抱怨比賽不公，退場時遭數名男子包圍推擠，雙方爆發口角衝突，其中還有男子指著張嘉航嗆「不想離開了是嗎？」，張嘉航也幾度回嗆，場面十分火爆。
對此，呂育銓深夜上網發文道歉，指稱一眾人是他朋友請來為比賽「抬轎」拉抬聲勢的，「不會說不關我的事」，事發時他已進入休息室，未能及時制止事他的過錯。
據悉，警方除針對張嘉航提告傷害罪部分，也朝妨害秩序罪方向偵辦，初步依據張指述，已通知36歲陳姓男子及20歲李姓男子到案接受調查，2人供稱因不滿張嘉航靠近叫囂所以衝突，全案後續也將通知呂育銓到案配合調查。
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