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翻落邊坡大難不死 他控坑洞害慘提國賠49萬這理由敗訴

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

林姓男子去年12月上午開自小客行經新北市平溪區106市道支線時，連人帶車連續翻滾掉落下方「仙洞宮」之屋頂，他大難不死，車毀須報廢，他控因路基土質鬆軟、崩塌且未設置警示標誌、護欄防護，提國賠求償49萬。法官認為坑洞在路邊非道路範圍，該路段並無設置護欄的必要性，認為翻車和管理並無因果關係，駁回國賠請求。

基隆地院判決書指出，林男去年12月21日上午10時許，駕駛自用小客車行經新北市平溪區106市道支線，連人帶車連續翻滾掉落下方「仙洞宮」屋頂上，造成車輛毀損、人員受傷。

林男主張，平溪區公所未盡市區道路安全維護之責，未及時提供安全警示指引標誌，或由相關工程專業人員協助指引，致道路無法維持通常應有狀態而欠缺安全性，對於公共設施的設置顯有欠缺，與他受的損害有相當因果關係，應構成國家賠償責任。他雖大難不死，但因頸椎受傷疼痛仍未痊癒而繼續物理治療中，陰影揮之不去。

林男指出，交通事故發生後，車輛嚴重毀損，維修費用需33萬，但事故發生前市價為30萬，低於所需維修的費用，迫不得已，只能將車輛報廢，車輛損失30萬，加上醫療、精神撫慰金等共求償49萬。

平溪區公所說明，106市道支線，自交叉路口至道路末端約600公尺，依交通部「交通技術標準規範公路類公路工程部交通工程規範」規定，路側護欄設置主要對象為設計速率大於或等於每小時80公里之道路為設置主要考量對象，其他道路則可視實際需要參考使用。事故道路限速為每小時40公里，路側護欄並非必要設施。

區公所並說，事故路段示坑洞，在於道路外側，並不在道路範圍內；依中央氣象署氣象資料，幾乎無雨，駕車衝出路外，是因駕車不當所致。

法官審理指出，事故路段前5年並無事故發生，該路段並無設置護欄的必要性，道路右側有一坑洞，車輛如能依循道路柏油鋪設範圍行駛，當可避免事故發生。客觀上並不能排除因駕車不當所導致，無從認定區公所未於該路段設置「路側護欄」，在公共設施設置、管理有欠缺。

一名男子人車翻落邊坡大難不死，他控坑洞害慘，提國賠49萬，但被法官駁回。非事故路段，圖為106示意圖。記者游明煌／翻攝
一名男子人車翻落邊坡大難不死，他控坑洞害慘，提國賠49萬，但被法官駁回。非事故路段，圖為106示意圖。記者游明煌／翻攝

交通事故 平溪

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