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被罵噴女辣椒水 警賠錢判緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

紀姓警員取締葉姓女子違規，對方情緒激動大喊「你胖就講話大聲喔」，紀男不滿拿辣椒水朝葉女近距離連噴灑，再依妨害公務上銬逮捕，遭控執法過當；檢方勘驗錄影畫面，發現紀男執法前未事先口頭警告，近日依公務員假借職務上之權力犯強制罪判刑四月。

起訴指出，台中市清水警分局沙鹿分駐所紀姓警員（卅五歲），去年二月一日上午巡邏，發現葉女交通違規予以取締，因葉女沒帶身分證起口角，經口頭報姓名完成告發程序後，葉女對紀男怒稱「你很胖，你很好認」、「你比較胖就比較大聲喔」，引發紀男不滿。

葉女當時僅口頭咆哮，未有強暴、脅迫或抗拒行為，紀男未先口頭警告，即使用防護型噴霧器朝葉女臉部噴下，導致葉女雙眼疼痛，紀男趁勢還抓住葉女右手腕，再朝眼部近距離噴灑，葉女因而提告。

檢方調查期間，紀男否認犯行，供稱是葉女辱罵他，涉及妨害公務，所以用現行犯逮捕，依法使用械具。

檢方調查，依相關規定，警察使用辣椒水等防護型噴霧器，是在遇強暴、脅迫、抗拒才得使用，且事前應先警告對方，使用後因使用原因消滅，應立即停用。

台中地院審酌，紀男所行嚴重減損人民對警察信賴，考量已賠償葉女六萬元和解，判刑四月，緩刑二年。

妨害公務 警察 辣椒水

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