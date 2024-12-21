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趁留守偷賭博！六軍團中尉輔導長營區迷上百家樂 丟軍職遭罰4萬

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

駐地同樣在桃園大溪龍華營區的六軍團指揮部重要目標防護營步兵連有名林姓中尉輔導長，迷上網路賭博，多次趁留守機會賭百家樂，甚至借錢賭，遭長官查獲送辦。桃園地院依陸海空軍刑法的在營區賭博罪，將他判拘役40天，可易科4萬罰金。

犯罪事實指出，2018年6月25日軍校畢業正式步入職業軍旅生活，近年隸屬於陸軍第六軍團指揮部重要目標防護營步兵，擔任中尉輔導長；去年下半年間，玩手遊滑到「JY娛樂城」，進入發現是提供下注的網路賭博遊戲，好奇試玩沒想到會無法自拔。

據悉，林姓輔導長去年11月28日在桃園大溪區龍華營區駐地留守值班時，趁機上網賭百家樂，隔幾天又藉機上網賭，直到今年農曆春節年初四2月13日止，大約2個多月的時間在營區內至少9次以手機賭博，遭上官查獲，交由桃園憲兵隊偵訊，而林男今年4月間已遭軍方勒令退伍汰除了。

憲詢時，發現他是以新台幣1元兌換1點的比例將現金換成賭博點數後，與網站經營者以「百家樂」或球類運動博奕對賭，押中者以賠率計算賭金，未押中者則賭金歸網站經營者所有。除了調閱他登入賭博網站及下注畫面截圖外，另還發現他向當鋪借款的對話紀錄，以及六軍團指揮部案件查證報告等佐證，足認被告自白與事實相符，犯行堪以認定。

法官審酌被告於服役期間無視軍紀禁令，在營區內以智慧型手機連線網路博奕遊戲賭博財物，助長投機風氣、影響軍紀，念在他犯後坦承犯行，兼衡被告犯罪動機、目的、手段、賭博期間、素行，及被告自述教育程度、職業及家庭經濟狀況等情狀，量處適當之刑，並諭知易科罰金。

六軍團指揮部重要目標防護營步兵連林姓中尉輔導長，去年11月底開始沉迷網路賭博，多次在營區內以手機上網賭博，甚至還向當鋪借款遭法辦，桃園地院依在營區賭博罪判拘役40天，可易科4萬罰金。照片人物非新聞當事者。示意圖／本報資料照片
六軍團指揮部重要目標防護營步兵連林姓中尉輔導長，去年11月底開始沉迷網路賭博，多次在營區內以手機上網賭博，甚至還向當鋪借款遭法辦，桃園地院依在營區賭博罪判拘役40天，可易科4萬罰金。照片人物非新聞當事者。示意圖／本報資料照片

桃園地院 賭博

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