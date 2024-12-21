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挨罵「畜生」獲判賠1元 要求張貼判決法院不准：上網看就有

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子和廖姓鄰居因停車問題口角，林當眾爆粗口罵對方「畜生」刑事被依公然侮辱罪判罰金3000元，廖再提民事求償「1元」、要求林在社區外牆張貼判決書；法院判林賠償1元，但以判決書公開司法院網站，任何人都可瀏覽，無再張貼必要，該部分不准許，可上訴。

檢警調查，林、廖因停車問題時有糾紛，今年1月12日廖在林住處前發現自己機車被人移動而不滿，就按林的電鈴並詢問為何要動他的車，2人就起口角，林公然朝廖辱罵「你這樣跟畜生沒兩樣」，經廖報警提告。

台中地院刑事審理時，林否認侮辱，辯稱只是跟廖說社區有機車棚，為何一定要停這邊，且廖住處離他家還有一段距離，所以說他這樣行為跟畜生沒兩樣，認為沒有侮辱故意，只是一個不好的形容詞，算是意見評論、事實陳述，不是故意罵人。

刑事庭審酌，依社會通念，林口出「你這樣跟畜生沒兩樣」，顯是對廖羞辱之意。且廖男也說，因林男家以機車占位，他質疑還被回「不然你也把車牽來停啊」，自己牽去停就發現被移動，按電鈴詢問就被罵畜生；林男則說，廖早上8點多按電鈴，覺得睡眠受影響才講話大聲。

刑事庭認為，2人事前已有糾紛，林又因被按電鈴影響休息感到不滿，而口出「畜生」，顯是發洩心中怨恨辱罵，主觀上有侮辱故意，也逾越一般人可合理忍受範圍，依公然侮辱罪判林罰金3000元。

廖男再提附帶民事訴訟，主張挨罵後中日抑鬱寡歡、夜不得眠，對林男求償「1元」，並要求林在社區外牆張貼本案刑事、民事判決書30日；對此，林男同意賠償1元，但認為張貼判決不符合比例原則，侵害他尊嚴、人格權。

民事庭認為，廖男求償有理由，金額也顯無過高，判林應給付他1元。但民事庭認為，2人糾紛是單一爆粗口事件，對廖男在社會上評價貶損有限，侵害名譽輕微。

民事庭也說，林男刑事被判刑確定，判決也公布在司法院網站，任何人都可上網瀏覽、引用轉貼，客觀上應以發生回覆廖男名譽效果，無再命林張貼判決必要，該部分不准許。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

公然侮辱 司法院 網站

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