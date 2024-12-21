鎮瀾宮副總胞兄、前大甲代表會主席 涉貪逃亡20多年追訴期滿
大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤的哥哥、時任台中縣大甲鎮代表會主席鄭銘富，曾因教唆殺人1996年被送綠島收押，後又被查出主席任內經營賭場、收賄再遭貪汙重罪起訴，其1997年獲法院交保後逃逸大陸，遭通緝至今20多年，台中地院以他追訴期已滿，判處免訴。
鄭銘富1989年因爭奪賭客教唆莊姓、陳姓手下押走高姓男子，計畫將他剁斷手腳或射殺，後來莊、陳僅任意射擊多發子彈就離去並供出鄭指使。
1996年檢警將鄭銘富列為治平對象，查出他和部分家人涉嫌詐賭、槍擊、圍標工程及暴力介入大甲鎮瀾宮董事選舉，同年11月8日檢方下令將鄭押上直升機，送台東看守所綠島分舍收押，隔年台東地院依殺人未遂等判他7年6月。
鄭銘富被判刑後，台中地檢署再追查發現，他任內和副主席郭智州在選舉時，涉嫌介入金錢、暴力，並有勾串鎮長吳弘富圍標工程，1997年6月16日依貪汙收賄、圖利等罪嫌起訴鄭等49人，對鄭求刑20年。
鄭並於1997年11月6日獲50萬元交保，當時花蓮高分院交保理由是，鄭已坦供犯行，且無串證之虞，羈押原因消滅，後來鄭就潛逃大陸至今未歸。
台中地院查，檢方起訴鄭銘富涉犯貪汙違背職務收受賄賂等罪嫌，該法定刑為無期、10年以上徒刑，依修正前刑法第80條規定，追訴權時效為20年。
中院指出，鄭收賄的犯罪終了日是1995年12月22日，檢察官1996年起偵查、1997年6月起訴移審，因鄭逃逸，經院方2000年8月25日發布通緝。
中院說，自鄭犯罪終了日1995年12月22日起算，加上20年時效、因通緝而時效停止進行的5年，加計偵查起至發布通緝期間，再扣除起訴至繫屬日期，計算後鄭貪汙收賄追訴時效已於今年10月10日完成，判處本件免訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言