鎮瀾宮副總胞兄、前大甲代表會主席 涉貪逃亡20多年追訴期滿

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤的哥哥、時任台中縣大甲鎮代表會主席鄭銘富，曾因教唆殺人1996年被送綠島收押，後又被查出主席任內經營賭場、收賄再遭貪汙重罪起訴，其1997年獲法院交保後逃逸大陸，遭通緝至今20多年，台中地院以他追訴期已滿，判處免訴。

鄭銘富1989年因爭奪賭客教唆莊姓、陳姓手下押走高姓男子，計畫將他剁斷手腳或射殺，後來莊、陳僅任意射擊多發子彈就離去並供出鄭指使。

1996年檢警將鄭銘富列為治平對象，查出他和部分家人涉嫌詐賭、槍擊、圍標工程及暴力介入大甲鎮瀾宮董事選舉，同年11月8日檢方下令將鄭押上直升機，送台東看守所綠島分舍收押，隔年台東地院依殺人未遂等判他7年6月。

鄭銘富被判刑後，台中地檢署再追查發現，他任內和副主席郭智州在選舉時，涉嫌介入金錢、暴力，並有勾串鎮長吳弘富圍標工程，1997年6月16日依貪汙收賄、圖利等罪嫌起訴鄭等49人，對鄭求刑20年。

鄭並於1997年11月6日獲50萬元交保，當時花蓮高分院交保理由是，鄭已坦供犯行，且無串證之虞，羈押原因消滅，後來鄭就潛逃大陸至今未歸。

台中地院查，檢方起訴鄭銘富涉犯貪汙違背職務收受賄賂等罪嫌，該法定刑為無期、10年以上徒刑，依修正前刑法第80條規定，追訴權時效為20年。

中院指出，鄭收賄的犯罪終了日是1995年12月22日，檢察官1996年起偵查、1997年6月起訴移審，因鄭逃逸，經院方2000年8月25日發布通緝。