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賠慘！浮洲站落軌男逃跑影響58列次、3200分鐘 台鐵火大要求償

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

台鐵浮洲車站昨晚有人落軌，但警消人員現場搜尋約2小時都找不到人，導致北部列車大誤點，引發民眾抱怨。而涉案梁姓男子今天凌晨主動到案，坦言因欠錢無力償還，落軌時心想「天無絕人之路」就落跑。台鐵表示，此事件因已影響58列次、3200分鐘，如經證實為人為蓄意侵入路線致遭列車撞擊，將向該當事人求償。

據了解，昨天落軌男的梁姓男子今天凌晨主動向鐵警板橋分駐所到案，並表示，因積欠地下錢莊3、40萬元，走投無路才想不開；昨晚落軌後發現列車從身上經過、毫髮無傷，頓時覺得天無絕人之路，從車底鑽出逃出車站。

由於昨天警消人員花了2小時找不到人，導致共58班列車大誤點，共影響3200分鐘，因正值下班尖峰時間，不少民眾受影響，更有人抱怨從台北到桃園等了2小時還回不了家。對此，台鐵將向當事人求償。

台鐵公司表示，此案目前由鐵路警察偵辦中，如經證實為人為蓄意侵入路線致遭列車撞擊，因已影響58列次、3200分，除依違反鐵路法57條第1項第2款：「行人、車輛不得侵入鐵路路線」，移請鐵路警察局對該當事人裁處外，相關損失也將向該當事人求償。

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台鐵浮洲車站昨晚傳出有人落軌，台鐵人員和警消遲遲找不到人。記者王長鼎／翻攝
台鐵浮洲車站昨晚傳出有人落軌，台鐵人員和警消遲遲找不到人。記者王長鼎／翻攝

台鐵 警察

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