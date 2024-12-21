富商婚外情發病猝死！小三的子女認祖歸宗 卻遭元配控侵權

經營某實業公司的陳姓老闆7年前發生婚外情，與小三生育2名兒女，2年前他因心肌梗塞猝死，小三為了讓兩兒女「認祖歸宗」，打官司訴請確認親子關係。但引來元配怒告小三，求償200萬元，法官確認侵害配偶權，判小三賠償50萬元。全案可上訴。

判決指出，陳姓老闆2年前在張姓女子住處，突然心肌梗塞送醫，元配經通知到院，發現他下半身赤裸，背包有多顆威而鋼藥物，才知他與張女行房時發病死亡。

去年3月，張女打家事官司，要確認2個小孩是陳姓老闆的兒女，承認自10年前與陳交往，後來生下2兒女。法院指示做親子鑑定後，確認這對小孩確實是陳姓老闆的兒女。元配在親子鑑定出爐後，認為丈夫刻意隱瞞此事，同時張女也侵害她的配偶權，打民事官司，向張女索償200萬元。