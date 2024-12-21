台中警挨罵「很胖」怒噴女子辣椒水 執法過當賠錢判緩刑

台中清水分局沙鹿分駐所紀姓警員取締葉姓女子違規，不滿葉怒稱他「你很胖」，直接拿辣椒水朝葉臉近距離連噴，再依妨害公務上銬逮捕她，檢方勘驗畫面發現紀根本沒先警告，明顯執法過當；法院考量紀賠6萬元調解，依公務員假借職務上之權力犯強制罪判紀4月，緩刑2年，可上訴。

起訴指出，紀員（35歲）2023年2月1日早上11點多巡邏，發現葉女交通違規予以取締，因葉沒帶身分證起口角，後經口頭報身分證字號、姓名後完成告發程序；葉原可離開，她卻情緒激動對紀怒稱「你很胖，你很好認」、「你比較胖、你就比較大聲喔。」

紀明知葉僅口頭咆哮未有強暴、脅迫或抗拒行為，且在場已有其他3名警員支援，無急迫而有使用防護型噴霧器必要，也沒先口頭警告，就直接對葉女臉部噴下去，葉雙眼疼痛用手護住眼睛，紀還抓住她右手腕再朝眼部近距離噴，經葉女提告。

檢方訊時，紀員否認犯行，辯稱葉激動辱罵他，認為葉事妨害公務就以現行犯逮捕並依法使用械具。

檢方指出，警察人員使用防護型應勤裝備注意要點規定，警察使用辣椒精、胡椒等防護型噴霧器，是在遇強暴、脅迫、抗拒才得使用，且事前應先警告對方，使用後因使用原因消滅，應立即停用。

檢方勘驗密錄器發現，葉女口出「你胖就講話大聲喔！」隨即畫面左側噴出一道水柱往葉女臉直射，紀也喊「逮捕她、逮捕她」，沒多久葉用手護住右眼，紀又抓住葉的手朝她臉近距離再噴，最後一旁警員才說「妨害名譽了」，將葉上銬帶上警車。

檢方說，警員未依法踐行權利告知，葉不知何故、何罪就被噴被逮，葉為抵抗又手無寸鐵下，紀兩度對她噴灑，已經超過執過當，依法起訴。