快訊

爸爸身故！阿公吞2幼孫1千多萬「繼承遺產」 拒不還錢判刑了

中職／味全龍連簽朱育賢和陳子豪2大重砲 網直呼：台版道奇

美女主播秘婚兩年曝光！開心報喜「準備升格當媽」

阿公吞2幼孫繼承遺產買房、還債 拒不還錢判刑2年4月

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

謝姓男子的兒子死亡，2個孫子繼承保險金理賠和撫卹金共1740萬元，兒子死後約1年半，他領走1400萬元拒不還錢，高雄地院依成年人故意對兒童犯侵占罪，判他2年4月徒刑。全案可上訴。

判決指出，謝姓男子的兒子2020年9月去世，2個孫子仍未成年，親屬會議決定，由他當2個孫子的監護人，但實際由他的小兒子夫妻代照顧2個孫子，並把孫子繼續的1740萬元，平均存在2個孫子的郵局帳戶，由小兒媳保管帳戶存摺和印章。

謝姓男子卻在兒子死後將滿1年，以監護人身分，向郵局稱存摺、印章遺失，申請出新摺。直到5個月後，他發現小兒媳向法院聲請當2個孫子的監護人，並獲法院裁定確認。在法院裁定出爐，他便在2022年3月，領走2帳戶共1400萬元。後來兒媳要換存摺才發現存款不見，以法定代理人身分，控告公公侵占。

法官審理時，謝男稱他是孫子的阿公，要幫小朋友保管這些錢，有部分拿去還債，還買了1間透天樓房，他不會侵占這些錢。但謝男在兒媳要回這筆錢，不肯把錢還回孫子帳戶，也不願信託，說「這錢是我們謝家的，我孫子的就是謝家的，這是我兒子的保險金，全部都是我申請的，我有權保管」。

合議庭認為，謝姓男子明知這筆錢是2個孫子的，竟侵占入己，所為自有不該，依成年人故意對兒童犯侵占罪，判謝男2年4月徒刑，全案可上訴。

高雄謝姓男子領走孫子繼承的1400萬元遺產，高雄地院判刑2年4月徒刑。記者林保光／攝影
高雄謝姓男子領走孫子繼承的1400萬元遺產，高雄地院判刑2年4月徒刑。記者林保光／攝影

侵占 存摺

延伸閱讀

余華英拐賣17童終審仍判死 料很快處決才被見首次流淚

高雄社工家訪機警...3童驗出安毒 毒癮父上訴再加重徒刑

法男對妻下藥供50男性侵案總刑期遠低於檢方求刑 律師：可能為防上訴

店員拒拿架上泡泡瑪特 男怒甩存摺稱「有6000多萬」：台灣人真可憐

相關新聞

台南婦路過...看不下去小孩吵鬧 持冰沙杯往頭倒要他冷靜下場慘

台南有對年輕母子去年12月10日下午4時為飼養鸚鵡在社區中庭爭吵，同社區王姓婦人路過上前責罵吵鬧小孩，還拿起母親置放現場...

阿公吞2幼孫繼承遺產買房、還債 拒不還錢判刑2年4月

謝姓男子的兒子死亡，2個孫子繼承保險金理賠和撫卹金共1740萬元，兒子死後約1年半，他領走1400萬元拒不還錢，高雄地院...

立委黃仁桃園競總前主委涉賄選 證據不足判無罪

新科平地原民立委黃仁的桃園市競選服務處主任、前桃園縣議員洪國治，被控於立委選舉期間，以每票2000元向選民行賄，遭違反公...

台南東區棋牌館掛羊頭賣狗肉 警查獲麻將賭博逮14人

台南市警一分局據報，台南東區東興路某棋牌競技館涉嫌提供場所及賭具供賭客聚眾賭博，抽頭營利，經蒐證後聲請搜索票，昨晚9時許...

邀國中女生出遊再帶回家上下其手 男挨告判刑10月

新北市吳姓男子去年趁假日帶少女出遊後直接將人載回其住處，趁2人獨處時不斷開黃腔挑逗，不顧少女出言拒絕仍對少女上下其手揩油...

花蓮首宗國民法官案件宣判 兩男圍毆情敵致死判重刑

花蓮地方法院首宗國民法官案件今天宣判，高姓男子因爭風吃醋，夥同曾男等友人圍毆情敵哥哥致對方腦死不治。法官依傷害致死等罪嫌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。