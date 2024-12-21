阿公吞2幼孫繼承遺產買房、還債 拒不還錢判刑2年4月

謝姓男子的兒子死亡，2個孫子繼承保險金理賠和撫卹金共1740萬元，兒子死後約1年半，他領走1400萬元拒不還錢，高雄地院依成年人故意對兒童犯侵占罪，判他2年4月徒刑。全案可上訴。

判決指出，謝姓男子的兒子2020年9月去世，2個孫子仍未成年，親屬會議決定，由他當2個孫子的監護人，但實際由他的小兒子夫妻代照顧2個孫子，並把孫子繼續的1740萬元，平均存在2個孫子的郵局帳戶，由小兒媳保管帳戶存摺和印章。

謝姓男子卻在兒子死後將滿1年，以監護人身分，向郵局稱存摺、印章遺失，申請出新摺。直到5個月後，他發現小兒媳向法院聲請當2個孫子的監護人，並獲法院裁定確認。在法院裁定出爐，他便在2022年3月，領走2帳戶共1400萬元。後來兒媳要換存摺才發現存款不見，以法定代理人身分，控告公公侵占。

法官審理時，謝男稱他是孫子的阿公，要幫小朋友保管這些錢，有部分拿去還債，還買了1間透天樓房，他不會侵占這些錢。但謝男在兒媳要回這筆錢，不肯把錢還回孫子帳戶，也不願信託，說「這錢是我們謝家的，我孫子的就是謝家的，這是我兒子的保險金，全部都是我申請的，我有權保管」。