台南婦路過...看不下去小孩吵鬧 持冰沙杯往頭倒要他冷靜下場慘

台南有對年輕母子去年12月10日下午4時為飼養鸚鵡在社區中庭爭吵，同社區王姓婦人路過上前責罵吵鬧小孩，還拿起母親置放現場的冰沙飲料杯，往小孩頭上倒下，要他冷靜一下，且扔擲母子腳踏車而挨告。王婦否認犯行，法官認她成年人故意對兒童犯強制罪處拘役50日，可上訴。

母親說，當時她跟兒子在社區廣場，兒子跟她吵著要鸚鵡，王婦先罵兒子「如果你是我的小孩，我會打死你」、「如果你再來X區玩，我會打死你」。她說，當時很混亂，她記得王婦及其丈夫一直在罵兒子，兒子也在大哭。

她表示，後來她要帶兒子離開現場，就要去牽腳踏車走，她當時拿了一個冰霸杯裝滿冰沙，先把杯子放在旁邊的柱子，王婦就走過來拿杯子，把冰沙倒在兒子頭上，還說要讓他冷靜一下，當時兒子是哭著要她不要牽車，趕快離開。

她指出，看到王婦倒冰沙，她就也不牽車，就趕快帶兒子離開，王婦說不要牽就不要牽，並且把腳踏車往旁邊丟擲，她跟兒子已經背對該夫婦，他們還在背後一直罵，對方對兒子說「你有病」，他們大吼大叫，社區的人都有聽到。

兒子說，那天，因為他剛好要養1隻鳥，他要跟一個姐姐借鳥回家養1天，母親要他寫下保證的紙條，他就不想寫，就打母親，王婦就來打他。王婦不讓他們離開，母親拿著腳踏車要離開的時候，王婦先拿母親放在旁邊的飲料倒在他的頭上，再拿他的腳踏車丟到旁邊。

證人表示，當時他在家聽到小孩子哭叫聲，就走到陽台往外，看到短頭髮婦人對小男孩大小聲，看完後他就進去，突然小男孩叫的聲音越來越尖銳像是哀嚎，他又到陽台看，就看到短頭髮婦人拿起石柱上的飲料，往小男孩頭上直接倒下去，他就看到比較年輕的太太將小男孩帶回X區那邊，一路上小男孩的哭聲，他都聽得到。他有看到短頭髮婦人把腳踏車拿起來往旁邊摔。

王婦對於母子及證人證述的證據能力有爭執。法官認該證述均是向檢察官所為，且王婦並未舉證其證述顯有不可信情況，審理中均經傳喚到庭，且有交互詰問機會，足以擔保其證述合法性及可信性。

王婦夫婿警詢說，在拉扯的過程中小孩媽媽手上的飲料不小心灑出來並潑到小朋友身上。偵查改口，他也沒有看到冰沙有沒有倒出來。法官認他前後證詞明顯不一致，且呈現越趨迴護妻子情況，不可採信。

台南地院審酌，雙方並不熟識，王婦僅因偶然路過見母子發生親子關係衝突，在未受任何人請求協助下，純憑自己的價值與教養觀念，介入他人親子關係，明知小孩因害怕欲離開現場，竟情緒失控將母親放置在旁的冰沙往小孩身上倒下，以及將母子使用腳踏車扔擲，妨害其自由行動的權利，更造成年紀甚輕的小孩心理蒙上巨大陰霾。