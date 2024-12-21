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台南東區棋牌館掛羊頭賣狗肉 警查獲麻將賭博逮14人

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警一分局據報，台南東區東興路某棋牌競技館涉嫌提供場所及賭具供賭客聚眾賭博，抽頭營利，經蒐證後聲請搜索票，昨晚9時許集結大批警力入內查緝，當場查扣麻將及撲克牌籌碼約1萬9800元等證物，逮捕40歲吳姓老闆、30歲陳姓女員工及賭客共14人，依法究辦。

警方調查，吳男取得合法商業營登，利用網路社群CALL客註冊會員，涉以合法掩護非法，經營麻將抽頭營利，經蒐證多日後，昨晚持搜索票到場查緝。場內年齡20歲至40歲男女賭客，見警方大陣仗查緝，驚慌失措，也只好乖乖配合。

當場查扣麻將賭桌、麻將，及撲克牌點數作為賭資籌碼約1萬9800元等證物。警詢後，將吳及陳女依賭博罪嫌送辦外，賭客12人則依違反社會秩序維護法各裁罰4500元。

台南市警一分局昨晚集結大批警力前往東區東興路某棋牌競技館查緝，查扣麻將及撲克牌籌碼約19800元等證物。圖／讀者提供
台南市警一分局昨晚集結大批警力前往東區東興路某棋牌競技館查緝，查扣麻將及撲克牌籌碼約19800元等證物。圖／讀者提供
現場年齡20歲至40歲男女賭客，見警方大陣仗查緝，驚慌失措，也只好乖乖配合。圖／讀者提供
現場年齡20歲至40歲男女賭客，見警方大陣仗查緝，驚慌失措，也只好乖乖配合。圖／讀者提供

台南 賭博 麻將

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