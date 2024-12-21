台南東區棋牌館掛羊頭賣狗肉 警查獲麻將賭博逮14人

台南市警一分局據報，台南東區東興路某棋牌競技館涉嫌提供場所及賭具供賭客聚眾賭博，抽頭營利，經蒐證後聲請搜索票，昨晚9時許集結大批警力入內查緝，當場查扣麻將及撲克牌籌碼約1萬9800元等證物，逮捕40歲吳姓老闆、30歲陳姓女員工及賭客共14人，依法究辦。

警方調查，吳男取得合法商業營登，利用網路社群CALL客註冊會員，涉以合法掩護非法，經營麻將抽頭營利，經蒐證多日後，昨晚持搜索票到場查緝。場內年齡20歲至40歲男女賭客，見警方大陣仗查緝，驚慌失措，也只好乖乖配合。