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邀國中女生出遊再帶回家上下其手 男挨告判刑10月
新北市吳姓男子去年趁假日帶少女出遊後直接將人載回其住處，趁2人獨處時不斷開黃腔挑逗，不顧少女出言拒絕仍對少女上下其手揩油，少女媽媽事後得知氣憤報警提告。新北地院日前依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判他10月刑。此案可上訴。
判決指出，吳姓男子去年6月11日趁周末邀念國中的少女出遊，從新北市土城區開車帶至石門區白沙灣海灘玩耍撿石頭，吃完晚餐後直接將人載回吳男住處，趁只有2人獨處，色心大發，不僅開黃腔挑逗，還不斷靠企圖親吻，少女出手推開並戴上口罩拒絕，吳男仍不罷休，持續伸手觸摸少的手、胸部、大腿及私密處，強制猥褻得逞。
少女因年幼又因已是隔天凌晨，無交通工具可搭乘返家，求助閨密找其男友一起來接他回家才脫離魔掌躲過一劫，少女返家後，害怕挨罵不敢告知父母發生何事，事隔9天才告知學校輔導老師遭人欺負，少女媽媽當天從輔導老師口中得知此事，立馬帶少女到警局報案提告。
吳男到案後，從警詢到檢方偵查及法院審理，始終矢口否認犯行，事後也未與受害少女達成和解以彌補其損害，法官認為吳男為逞一己私慾，犯罪後態度難認其知所悔悟，日前依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判刑10月，仍可上訴。
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