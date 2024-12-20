花蓮首宗國民法官案件宣判 兩男圍毆情敵致死判重刑
花蓮地方法院首宗國民法官案件今天宣判，高姓男子因爭風吃醋，夥同曾男等友人圍毆情敵哥哥致對方腦死不治。法官依傷害致死等罪嫌，判處高應執行19年8個月，曾應執行8年6個月，可上訴。曾出庭聆判，他的父母表示，兒子是被載到現場，只踢一腳就判這麼重，無法接受。
此案發生在去年7月，壽豐鄉23歲高姓男子因與蔡姓男子同時追求一名女子，兩人爭風吃醋，約在住家附近談判，高男帶了曾男及9名未成人助陣，因蔡未現身，一群人又找上蔡的哥哥，蔡的哥哥獨自赴會，被一群人拳打腳踢，還被以塑膠水管毆打，全身都是傷，送醫後陷入腦死，2天後宣告不治。
花蓮地院國民法官法庭歷經10天審理，今天傍晚5時宣判，審判長黃柏憲等3名職業法官、6名國民法官及4名備位國民法官、檢辯雙方都出席，兩名被告僅曾男到場聆判。
審判長黃柏憲當庭宣判，高姓男子涉犯傷害致死罪判刑17年8月，加重妨害自由罪判刑3年，合併應執行19年8個月；曾姓男子傷害致死判刑7年6月，加重妨害自由罪判刑1年6月，合併應執行8年6月。
仍在押的曾男聽到判決結果，低頭癱坐在座位上，久久無法言語，他的父母在旁聽席也相當震驚。曾母表示，兒子當天是被人載到現場，若不動手就會被打，但也只踢了一腳，竟被判這麼重，無法接受。
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