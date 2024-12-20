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犯天條！303大停電影響549萬戶懲台電4人 前廠長歐皖麟退休金砍20%

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

2022年3月3日上午全台大停電，至當晚9點31分才復電，影響549萬餘戶，監察委員調查發現「303停電事件」肇因人為疏失，依法提案糾正台電公司並彈劾時任興達發電廠廠長歐皖麟、電氣組經理吳俊德、變電一課課長簡明峯、值班主任李威廷，懲戒法院第一審今判歐、吳、簡分別減少退休金20%、12%、20%，李威廷休職，期間2年。

監察院院認定整起事件發生於台電公司興達發電廠2號機大修期間，因保養人員及值班人員未遵守標準作業程序之，無視隔離開關3541停電作業卡（正）仍掛在控制開關手柄上，在斷路器絕緣氣體（SF6）未完全回充下，逕自進行隔離開關測試，在開關投入後隨即引發345KV匯流排閃絡接地故障，後續引發全台電力系統分裂及停電事件。

監委指，本件人為疏失且事證明確，「副卡未到切勿撤除」停電作業卡（正），乃電廠從業人員的基本守則，更是「天條」，台電「設備閉鎖及復原管制作業程序」明確規定。

2022年興達發電廠在2號機大修期間，345KV（北）開關場3540斷路器、3541隔離開關因進行維護保養工作，掛卡開啟，副卡則由電力修護處保管，以維護電力系統安全。

但同年3月3日，興達電廠電氣組欲進行隔離開關3541測試，誤認斷路器的絕緣氣體已回充，且該廠值班人員明知測試人員沒有副卡，卻仍同意其「以簽名方式「暫」銷卡」，致開關投入後，發生閃絡接地故障，又因匯流排保護電驛自動閉鎖時間設定，未考量人為疏失造成的接地故障形態，致使故障發生後，第一道保護機制失效，機組陸續跳脫，而造成龍崎變電所以南系統與中、北部系統分裂，全台約549萬戶停電。

懲戒法院認為，歐皖麟等4人違反公務員服務法第6條、第8條規定，情節重大，戕害人民對公務員執行職務信賴，損害公務員名譽及政府信譽，為維護公務紀律，均有懲戒必要。

其中，興達電廠廠內違規暫銷卡的作法，歐皖麟、吳俊德及簡明峯都疏未導正，致進行DS3541隔離開關帶電動作測試未依規定銷卡，造成停電事故，都應負督導不周之責。吳俊德、簡明峯對於田佳榮執行系爭測試，未確實巡視現場，以確認CB3540斷路器內絕緣氣體SF6壓力區間值，有負督導不周之責。

簡明峯複核及吳俊德決行田佳榮所提出的「興達發電廠設備維護檢修、試驗工作聯絡書」時，審核不切實，疏未注意田佳榮未依規定檢附CB3540的「SF6氣體壓力區間圖」，執行職務有違失。李威廷沒有將懸掛在CB3540的副卡取回，並於測試前未會同巡視CB3540內SF6區間壓力值的情況下，便宜行事以電話聯絡之暫銷卡方式取代，執行職務違失。

合議庭審酌歐皖麟、吳俊德、簡明峯、李威廷執行測試工作紀律渙散，違失情節重大，而歐、吳及簡都已退休，分別懲戒。

「303停電事件」共影響549萬餘戶，監察委員調查發現停電肇因人為疏失，依法提案糾正台電公司並彈劾時任廠長歐皖麟、電氣組經理吳俊德、變電一課課長簡明峯、值班主任李威廷，懲戒法院第一審今判歐、吳、簡分別減少退休金20%、12%、20%，李威廷休職，期間2年。聯合報系資料照
「303停電事件」共影響549萬餘戶，監察委員調查發現停電肇因人為疏失，依法提案糾正台電公司並彈劾時任廠長歐皖麟、電氣組經理吳俊德、變電一課課長簡明峯、值班主任李威廷，懲戒法院第一審今判歐、吳、簡分別減少退休金20%、12%、20%，李威廷休職，期間2年。聯合報系資料照

303大停電 公務員 台電 退休金

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