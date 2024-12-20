遊艇拍賣 最少55萬元就能當船主

日前屏東地檢署偵查案件時扣押一艘遊艇「東尼2號」，法務部行政執行署屏東分署將於27日上午11時進行拍賣，遊艇外觀不走奢華風格，設計簡單，公告起拍價為55萬元，分署歡迎想擁有自用遊艇的民眾到場競標。

此遊艇為2023年波蘭建造的QUICKSILVER ACTIV 510，屬於入門休閒款的小型遊艇，內部機器等相關設備維護狀況尚可，含弦外機、航行儀器、其他船上固定物件及救生衣，適航水域為國內，船長4.55公尺、船深1.15公尺、總噸位為1.77噸。

遊艇目前停放在海巡署第六三岸巡中隊，地址為屏東縣恆春鎮環城南路200號。拍賣當天上午10點半到11點，就地開放觀覽及登記領號碼牌，11點進行拍賣喊價，底價不公開。