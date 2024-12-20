國中兒校內糾紛 黑道老爸撂30人談判痛毆下場曝光

竹聯幫信堂承信會副會長陳威宇去年3月初，因國中兒在校與同學衝突，帶30幫眾私約6名學生及其家長談判並毆打成傷，桃園地院審結，將陳男依組織、成年人與少年共同對少年傷害、招募他人加入犯罪組織等罪判應執行4年10月，另聚眾施暴判6月，得易科，可上訴。

同案被告陳的2個胞弟陳國煜、陳重宇，前者依共同犯指揮犯罪組織罪判3年4月、成年人與少年共同對少年犯傷害罪判10月，應執行3年10月；後者依成年人與少年共同對少年犯傷害罪，判1年3月。另名左姓幫眾，也依成年人與少年共同對少年犯傷害罪，判刑6月，被訴招募他人加入犯罪組織部分無罪；蔡姓、簡姓、鄧姓、郭姓等被訴參與犯罪組織部分均無罪。

犯罪事實指出，34歲陳威宇自2022年1月間組成有一等會長、二等副會長、三等委員、四等幹部結構，旗下11組的竹聯幫信堂承信會，陳威宇擔任副會長，招募胞弟33歲陳國煜、27歲陳重宇擔任高級幹部、左右手，由胞弟等人負責承命，指揮運作承信會旗下成員，以桃園市平鎮區金陵路開天盤古宮作為據點，平日動員、號召事由多以宮廟、公祭活動為主。

承信會成員使用IG、FACEBOOK發布承信會聚會活動動態、照片招募成員加入，入會需透過現任成員推薦給副會長，再由現任成員帶同前往據點面試、在會內上香作為入會儀式，然後由成員使用LINE將被推薦人加入「虎豹騎」群組，並以「虎豹騎」群組作為下達指令號召成員從事暴力犯行，如有鬥毆需求即邀集成員前往助勢，陳威宇三兄弟另以「承先啟後」等群組聯繫幫內動員事宜。

去年3月3日下午，陳威宇就讀國中的兒子和洪姓同學因身體碰撞起口角，經校方調解道歉，翌日晚間洪生在IG「匿名○○國中」發布誹謗陳子文章，另有同學設群邀同為國中七年級洪生、陳子等7人討論誹謗文，爭論不休，陳子將校內糾紛回家告訴黑幫老爸。

陳威宇不滿兒子遭洪生等霸凌，以兒子手機利用群組通話向洪生等人恫嚇「我是竹聯幫信堂的，如果明天沒有到新勢公園，就到學校一個一個抓你們」，讓6名學生心生恐懼，翁生母親得知此糾紛，認新勢公園沒有監視器，於是向胞妹商借開設的菸酒行談判，並與陳威宇約5日下午2點見面。

確定談判時地後，陳在「虎豹騎」群組透露兒子在校遭霸凌訊息，陳國煜也發布「3月5日下午2時要處理大哥兒子事情，能到盡量到，承信會成員提前於3月5日下午1時40分許在育達路超商前集結」等訊息，當天幫眾們依約抵達集合並前往菸酒行，陳男與家長談判破局，同日下午2時54分至57分，陳喝令幫眾將鐵門拉下，在場之人共同亮刀恐嚇、徒手毆打、腳踹造成洪生等7名學生、家長受傷，其中有學生趁隙報警，陳男等鳥獸散，後遭警方蒐證承信會多起不法行為，提報後逮人送辦。

合議庭審酌，被告陳威宇、陳國煜指揮承信會第7組，復與少年等人至大湧工程行犯傷害罪，又與被告陳重宇、左男共同與少年，對菸酒行被害人犯下傷害、恐嚇、強制等罪，毀損菸酒行內財物，危害程度甚高，尤以被告陳威宇為首惡，必須從重量刑。

審理期間陳威宇坦承犯罪，態度尚可，在工程行聚眾施暴行為，告訴人已撤告，可從輕量處；被告陳國煜僅部分坦承，態度勉可；陳重宇僅坦承部分犯行，其餘均否認，態度不佳；被告左男於偵查、審理坦承參與犯罪組織及交代經過，認態度尚佳。