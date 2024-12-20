雲檢攜手更保深入監獄從根源輔導 67名詐欺犯決意洗心革面

資料顯示雲林每月遭詐騙金額仍高達1億元，今年新增詐欺犯也比去年多，檢警除祭出打詐儀表板等多項防詐作為，雲林地檢署今天更攜手更生保護會雲林分會深入監獄從根源防詐做起，加強輔導詐欺收容人，經個別輔導有67人表明將洗心革面。

雲林警方最近公布今年打詐儀表板顯示，雲林雖為農業縣但從今年8月累計受理479件詐案，受騙金額高達2億3982萬元、9月降為368件1億2808萬元，10月雖再增至381件但財損降至1億1596萬元。

檢警強調，公布數字是為提醒民眾守好自己財產，千萬別一時迷惘或貪念，弄得傾家蕩產，檢警同時和金融機構合作匡列6千多個可疑帳戶，成立可疑帳戶預警中心，隨時掌握可疑帳戶動態，防止可疑金流，從銀行端減少民眾受害，決心向零詐騙目標邁進。

除了公布受害金額並掌握不明金流防詐，雲林地檢署更進一步從根源做起，攜手更生保護會雲林分會展開10場「高牆內外同步反詐」座談，逾3百名受刑人參加，更保分會指出，為降低再犯率，針對即將出獄的受刑人，提供就業協助並以個輔導方式，提醒受刑人，「打詐新法」8月上路，對高額詐欺犯罪除加重刑罰，更規定「3犯」不得假釋。

主任檢察官朱啟仁表示，法務部統計今年1至10月，全國詐欺罪入監服刑16705人，較去年全年5785人增加逾1倍，雲林今年到10月也新增80人比去年多10餘人。輔導過程除播放受害者傾家蕩產、身心折磨的真實影片，也提醒出獄有創業貸款需求，切勿輕信來路不明訊息或輕率抵押房產，可透過更生保護會「圓夢創業貸款」計畫，獲免息貸款及創業輔導服務。

經多月來個別輔導，今天共有67位即將出獄的受刑人當場宣誓承諾出獄後絕不再犯。其中26歲被判6年的李姓收容人說，從年少就接受感化教育，加上沒有專長，工作和生活不穩定，被詐騙集團吸收從事機房工作。