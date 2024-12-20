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快艇偷渡直驅淡水高院仍判8月刑 中共前海軍艦艇長：想留在台灣

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

中共海軍艦艇長退伍的阮芳勇，6月駕快艇偷渡來台「投奔自由」，法院審理時，他提出「福建沿海軍事部署」的情報。士林地院依未經許可進入台灣地區罪，判他8月徒刑。台灣高等法院今駁回阮上訴，還押時，阮告訴記者「想留在台灣」。

阮芳勇6月8日先在福建省寧德市三都港購買船身為玻璃缸船體、配備YAMAHA 60P弦外機的快艇，再於同日晚間10點自三都港出港，期間行經我國連江縣東引鄉海域時，因風浪較大而稍作停留，接著再朝台灣方向開。

6月9日早上9點44分，快艇抵達淡水外海，阮芳勇長驅直入淡水老街渡船頭C碼頭，結果與往返八里至淡水間的順風航業公司交通船「順風122號」擦撞，經該船船長魏來福、船員黃祥恩協助將快艇停好後，阮即向兩人表明來自中國大陸，魏聽了跟黃說「完蛋了，趕快報警」，並通報海巡署

淡水分局中正路派出所員警到場，阮芳勇自首說「我是大陸開船過來的，我來投案」、「因為我要逃離那邊」等語，海巡署北部分署第八岸巡隊淡二安檢所人員逮捕阮，並報請士林地檢署偵辦。士檢偵結後，依入出國及移民法未經許可進入台灣地區罪起訴。

士林地院審理認為，阮芳勇為了來台灣，對我國海防有相當了解，他以「自駕」方式橫渡台灣西北海域入境，嚴重損害我國國家安全及政府對入出國管理的正確性，考量阮符合自首減刑、犯罪動機、目的、手段等情節，以及已婚育有未成年子女，判他8月徒刑。

另依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，大陸地區乃指台灣地區以外之中華民國領土，因此大陸地區人民無適用刑法第95條外國人驅逐出境餘地，依其身分，是否適用強制出境？事屬行政機關裁量權，非法院所應審究。

高院審理後，今駁回阮芳勇上訴，是否驅逐出境一事，審判長仍諭知依法律規定處理。

偷渡至淡水的中國大陸籍男子阮芳勇，稱不滿共產主義意識形態下的社會主義制度，給人民帶來苦難，他長期任職軍隊，可協助台灣對抗中共的軍事威脅，一、二審皆依入出國移民法判8月徒刑。記者王宏舜／攝影
偷渡至淡水的中國大陸籍男子阮芳勇，稱不滿共產主義意識形態下的社會主義制度，給人民帶來苦難，他長期任職軍隊，可協助台灣對抗中共的軍事威脅，一、二審皆依入出國移民法判8月徒刑。記者王宏舜／攝影

海巡署 淡水

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