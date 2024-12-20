金門前縣長李沃士今入監執行 親友將提非常上訴爭清白

金門前縣長李沃士因涉及收受賄賂案，遭判刑7年6個月定讞，今日上午9時45分到金門地檢署報到發監，包括其妻蘇鳳英、親友、昔日縣府團隊成員及大學學弟等約20人陪同，他神情平靜，未發一語。然而，熟悉案情的友人對此案提出強烈質疑，暗指此案受到政治力干預，將提再審還他清白。

友人表示，李沃士到昨天仍未收到最高法院的判決書，根本不清楚最高法院駁回上訴的具體理由，他合理懷疑此案早在一周前便已決定結論，明顯是「先射箭再畫靶」。他直言，「一個人連判決書都沒收到，就被要求入監，這樣的程序，正當性何在？」並質疑檢方急於發監執行的背後動機。

此外，友人代李沃士發聲，強調「無罪的人，不會逃」，並表達李沃士對案件結果的無奈，「既然你要關我，我就按時報到，讓你關。」他強調，李沃士堅信自己無罪，未來將尋求法律途徑爭取清白，包括提出再審、非常上訴或其他特別救濟程序。

友人也提到案件中的矛盾，特別是判決過程的反覆，一審法院認定李沃士犯行明確，判刑8年，但二審卻因證據不足改判無罪。最高法院撤銷二審判決後，更一審又改認定有罪，最終判刑7年6個月。然而，最高法院駁回上訴時未能清楚說明理由，引發外界諸多揣測；他直言，感覺此案跟交通部前部長郭瑤祺案子很類似，當時均在不知情情況下被對方贈與財物，遭認定收賄。