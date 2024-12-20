快訊

全聯倉儲大火釀9死 職安署曝「無法逃生的關鍵」

搶設護理系／人力荒催生後護系 不控管招生難顧品質？

聽新聞
0:00 / 0:00

金門前縣長李沃士今入監執行 親友將提非常上訴爭清白

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門前縣長李沃士因涉及收受賄賂案，遭判刑7年6個月定讞，今日上午9時45分到金門地檢署報到發監，包括其妻蘇鳳英、親友、昔日縣府團隊成員及大學學弟等約20人陪同，他神情平靜，未發一語。然而，熟悉案情的友人對此案提出強烈質疑，暗指此案受到政治力干預，將提再審還他清白。

友人表示，李沃士到昨天仍未收到最高法院的判決書，根本不清楚最高法院駁回上訴的具體理由，他合理懷疑此案早在一周前便已決定結論，明顯是「先射箭再畫靶」。他直言，「一個人連判決書都沒收到，就被要求入監，這樣的程序，正當性何在？」並質疑檢方急於發監執行的背後動機。

此外，友人代李沃士發聲，強調「無罪的人，不會逃」，並表達李沃士對案件結果的無奈，「既然你要關我，我就按時報到，讓你關。」他強調，李沃士堅信自己無罪，未來將尋求法律途徑爭取清白，包括提出再審、非常上訴或其他特別救濟程序。

友人也提到案件中的矛盾，特別是判決過程的反覆，一審法院認定李沃士犯行明確，判刑8年，但二審卻因證據不足改判無罪。最高法院撤銷二審判決後，更一審又改認定有罪，最終判刑7年6個月。然而，最高法院駁回上訴時未能清楚說明理由，引發外界諸多揣測；他直言，感覺此案跟交通部前部長郭瑤祺案子很類似，當時均在不知情情況下被對方贈與財物，遭認定收賄

據了解，李沃士案纏訟近10年，核心爭議在於他是否利用縣長職權，協助特定廠商壓低金酒公司基酒售價，以交換競選經費贊助，雖然案中相關招標案最終未能執行，但法院仍認定李沃士行為與職務存在對價關係，構成受賄罪。然而，李沃士支持者始終認為，案件調查程序存在瑕疵，甚至懷疑有外力干預司法。

前金門縣長李沃士夫婦涉嫌收賄案，纏訟多年，李沃士今早入監執行。（資料相片，記者蔡家蓁／攝影）
前金門縣長李沃士夫婦涉嫌收賄案，纏訟多年，李沃士今早入監執行。（資料相片，記者蔡家蓁／攝影）
金門前縣長李沃士（左二）今天到地檢署報到，入監執行。圖為他上周出席金門玄佑宮安座入火典禮，在典儀結束後，與金門縣長陳福海（右一）兩人握手。記者蔡家蓁／攝影
金門前縣長李沃士（左二）今天到地檢署報到，入監執行。圖為他上周出席金門玄佑宮安座入火典禮，在典儀結束後，與金門縣長陳福海（右一）兩人握手。記者蔡家蓁／攝影

收賄 最高法院 金門

延伸閱讀

金門8.9度、嘉義9.6度 低溫特報擴大至10縣市

美最高法院將再審TikTok案

金門老幼共學最終場 學童與阿公阿嬤搓湯圓迎冬至

性侵殺害師鐸獎女教師「死裡逃生」 檢察總長：分案提非常上訴

相關新聞

金門前縣長李沃士今入監執行 親友將提非常上訴爭清白

金門前縣長李沃士因涉及收受賄賂案，遭判刑7年6個月定讞，今日上午9時45分到金門地檢署報到發監，包括其妻蘇鳳英、親友、昔...

越女高雄重修隆乳手術成植物人 女兒代求償敗訴

越南籍黎姓女子到高雄某醫美診所接受隆乳手術，麻醉後突然陷入昏迷、心跳停止，獲救後呈重度昏迷，2年後死亡。家屬指控醫療疏失...

「白狼」張安樂兒子張瑋侵占旅行社公司款項 涉9罪判刑定讞

統促黨總裁「白狼」張安樂的兒子張瑋經營的「華夏大地」旅行社驗資不實、侵占資產，最高法院將張瑋依違反商業會計法等8罪各處可...

北巿警辦詐欺案「安排」羈押被告與人私會 法院判緩刑

台北市警察局松山分局時任蕭姓偵查隊員偵辦一起詐欺案時，安排林姓女友與在押的許姓女子在偵查隊陽台會面，檢方依洩密罪起訴他；...

張顥瀚詐領助理費延押抗告更裁 今晨80萬交保...共押58天

民進黨基隆市議員張顥瀚涉詐領助理費案，基隆地院17日裁定延押3個月，張的律師認為。已繳回78萬元犯罪所得且白白犯罪提出抗...

保六警官洩總統行程 府：絕不寬貸

保六總隊借調國安局特勤中心二線二星曹姓警官，涉洩漏賴清德總統的不公開行程等機密資料，遭台南地檢署聲押禁見獲准；總統府發言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。