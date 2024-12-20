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越女高雄重修隆乳手術成植物人 女兒代求償敗訴

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

越南籍黎姓女子到高雄某醫美診所接受隆乳手術，麻醉後突然陷入昏迷、心跳停止，獲救後呈重度昏迷，2年後死亡。家屬指控醫療疏失致命，並求償490萬元，但診所獲不起訴，民庭法官也認為醫療過程無疏失，判診所無責免賠。

判決指出，黎女曾在越南接受隆乳手術，嫁來台灣後，因左乳出現痛感，2021年1月去診所求診，發覺乳袋破裂、填充物滲漏，決定動手術重修隆乳並更換義乳。

2021年1月黎女在手術過程中陷入昏迷、心跳停止，當天送往高雄長庚醫院急救，因缺氧性腦損傷、急性呼吸衰竭、肺炎等傷害，後來昏迷指數為5分，達極重度失智程度，生活無法自理，須靠他人照料維生，直到去年底死亡。

黎女死亡前，女兒曾對診所提起刑事告訴，並代她向診所提民事損害賠償，求償490萬元。但檢方認為診所未有醫療疏失，且已盡救助義務，處分不起訴。

高雄地方法院民庭審理期間，黎女不幸去世，診所醫師和麻醉師仍以手術過程中，黎女突然心跳停止，醫護趕緊搶救，把黎女救活，已善盡醫療上必要注意，無疏忽或違反醫療常規。

法官認為，醫療過程充滿危險性，治療結果充滿不確定性，醫療行為既無疏失，並符合醫療常規，醫審會鑑定報告也認定診所沒有過失，診所不需就醫療契約負不完全給付賠償責任，判決黎女的女兒敗訴。全案可上訴。

越南籍女子重整隆乳失敗成植物人後死亡，女兒代求償也敗訴。圖／本報系資料照片
越南籍女子重整隆乳失敗成植物人後死亡，女兒代求償也敗訴。圖／本報系資料照片

手術 死亡 隆乳

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