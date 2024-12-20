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北巿警辦詐欺案「安排」羈押被告與人私會 法院判緩刑
台北市警察局松山分局時任蕭姓偵查隊員偵辦一起詐欺案時，安排林姓女友與在押的許姓女子在偵查隊陽台會面，檢方依洩密罪起訴他；台北地院審理，蕭認罪，法官判蕭有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，支付公庫10萬元。可上訴。
蕭2022年12月起擔任松山分局偵查隊隊員，受理台北檢署指揮偵辦一起詐欺案，蕭的林姓女密友、許姓女子都涉案，許女還因涉嫌重大被檢察官聲請羈押禁見獲准。
2022年12月25日，蕭以LINE通知林女辦案進度，洩漏警方將在12月30日提訊許女到松山分局偵查隊詢問，同時允諾林女會找機會安排2人會面，涉嫌洩漏司法借提在押人犯偵訊的偵查機密。
12月30日當天，蕭果然安排林女、許女2人在分局偵查隊陽台的吸菸區會面，分局事後發現此事，將蕭移送法辦。
※ 提醒您：吸菸有礙健康
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