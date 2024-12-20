澳洲男交換生老鼠藥中毒 女性友人殺人未遂罪起訴

澳洲男大生蕭里抵台去年疑接觸老鼠藥中毒，台籍楊姓女友人今日依殺人未遂等罪遭起訴，檢方並請法官具體求處8年以上之刑。（取材自募款平台Gofundme）

澳洲男大生蕭里抵台去年疑接觸老鼠藥中毒，台籍楊姓女友人涉案遭偵辦。台北地檢署今天偵查終結，依殺人未遂等罪起訴楊女，並請法官具體求處8年以上之刑。

來自澳洲昆士蘭州的24歲大學男生蕭里（AlexShorey）去年在台灣期間疑誤食老鼠藥，台北地檢署懷疑楊女涉案，指揮警方搜索楊女住處，搜出老鼠藥。楊女偵訊時辯稱老鼠藥是她泡給自己喝，蕭里誤食。檢察官訊後命限制出境、出海，並定期向北市刑大報到。

案發後，蕭里一度在台住院治療，去年5月間經由家屬透過群眾募資平台募得醫療專機費用，順利返回澳洲。台北市刑大今年初依重傷害罪嫌，將楊女移送北檢偵辦。檢察官今天依殺人未遂罪偵結起訴。

另外，1名英籍男子今年1月抵台尋找失聯多時的哥哥，警方得知這名英籍男子的哥哥與台籍楊姓妻子幾年前抵台居住後，就與家人長期失聯，這名英籍男子擔心哥哥遭遇不測，特地赴台尋親，而英籍男子哥哥的妻子竟是涉及蕭里案的楊女。北檢今年8月間曾傳喚楊女說明，訊後請回，將另案偵辦。