張顥瀚詐領助理費延押抗告更裁 今晨80萬交保...共押58天

民進黨基隆市議員張顥瀚涉詐領助理費案，基隆地院17日裁定延押3個月，張的律師認為。已繳回78萬元犯罪所得且白白犯罪提出抗告，高等法院昨撤銷原裁定發回基院更裁。基隆地方法院昨晚重開羈押庭，11時36分更裁改為80萬元交保。張收押58天重獲自由，今天凌晨與妻子一起步出法院搭車離去。

基隆地檢署偵辦民進黨市議員張顥瀚涉嫌詐領助理補助費及春節慰問金等案，17日依貪汙治罪條例、使公務員登載不實等罪將張及陳姓助理提起公訴。檢方說，犯罪所得共78萬餘元，張、陳都已自白犯罪，並已主動繳回犯罪所得，並將收押的張顥瀚移審基隆地方法院審理。

17日晚間基隆地院裁定收押3個月，裁定理由為共同正犯與證人及被告間有親屬關係，張有可能干擾證人供訴，羈押原因及必要性仍存在。

張顥瀚提出抗告，高等法院昨撤銷原裁定發回基院更裁。法官昨晚10時50分召開羈押庭，張的律師提出張坦承犯行、主動繳回犯罪所得，適用貪汙治罪條例偵查中自白、繳回犯罪所得減刑二分之一，況且公款都用在公用上；高院認為基隆地院以可能干擾證人收押卻未禁見，對可能逃亡、串證的理由並不充分，發回更審。

蒞庭檢察官主張，張涉犯刑度7年以上的重罪，共同正犯與證人及被告間有親屬關係，張有可能干擾證人供訴，羈押原因及必要性仍存在。法官昨晚11時36分裁定，改為80萬元交保，限制住居、出境、出海。

張妻及友人昨晚到法院等待，並為張辦妥交保手續，今天凌晨張戴著口罩牽著妻子的手上出發院，不發一語，搭上友人開的車離去，結束收押58天的日子。

起訴書說，張顥瀚涉嫌以「低薪高報助理薪資」方式詐領助理補助費，陳自108年1至12月間，實領薪資僅為每月3萬5000元，自109年1月起迄至113年9月間，實領3萬7000元。張浮報助理薪資以取得較高之公費助理補助費及春節慰問金，再將此部分額外取得款項挪為己用。

張指示陳填具不實浮報之助理薪資數額，自108年1月起，浮報薪資為4萬3900元至5萬3000元不等，向基隆市議會申領，詐得助理補助費及春節慰問金共計67萬元。