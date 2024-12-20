鄭文燦否認收賄「沒打開手提袋」

組王牌律師團 海基會前董事長鄭文燦（中）被控於桃園市長任內收賄，交保後昨天首度出庭。記者許正宏／攝影 海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄五百萬元，檢方起訴具體求刑十二年。鄭文燦交保後神隱一一二天，昨首度出庭，否認犯罪，盼法院還他清白。他身型瘦了一大圈，還自嘲「可見我有多委屈」。

桃園地方法院昨天開準備程序庭，鄭文燦一小時答辯詳列廿點否認犯罪，強調秉持三原則處理工五擴大案，分別為符合法令規定、依營建署行政指導、依照市府同仁都市計畫專業判斷，並非由他一個人決定。

關鍵五百萬元現金手提袋，受命法官廖奕淳問鄭「沒打開看？不擔心水果禮盒腐爛？」鄭說「心裡有猜想是什麼」，因廖說話顛三倒四，打聽得知廖不代表台塑，根本吹噓，不想有所牽扯。官邸那晚僅和廖簡短交談，廖沒交袋子給他，也沒向他比手勢。

鄭文燦還說，隔天發現會客室桌腳有黑色手提袋，「沒打開，先放櫃子裡」。事後多次催促，廖俊松都未取回，才聯絡廖力廷返還。鄭還說市政忙碌，二○一八年連任，怕外界炒作才未通知政風單位。

鄭文燦昨全盤否認收賄，但廖俊松父子、媳婦十月底進行準備程序時均認罪。廖俊松對於起訴事實、罪名皆認，配合檢方偵查，希望從輕量刑。

廖氏父子偵查時描繪賄款以銀行九分紙鈔帶捆綁，再以牛皮紙袋包裝放入提袋送進官邸，鄭還款卻以橡皮筋綑綁，直接放入提袋內。鄭文燦昨未對此說明，據了解，鄭的律師團書寫答辯狀，指廖俊松愛吹噓，不排除為了卸責栽贓嫁禍。律師團並質疑檢方起訴的監聽譯文「無證據力」，法官諭知待合議庭評議決定。本月卅日上午再開準備程序庭。

起訴指出，台塑集團總管理處前總經理楊兆麟、前副總經理兼發言人侯水文，及顧問廖俊松等人成立鴻展公司，意圖透過林口工五華亞科技園區東側九點一二公頃農地，由區段徵收改為自辦市地重劃，牟利逾廿四億元；廖俊松與小兒子廖力廷二○一七年九月十四日晚間，將裝五百萬現金黑色手提袋送往鄭文燦官邸，鄭以台語「知、知、知」回應，鄭隔年得知遭監聽將款項退回。