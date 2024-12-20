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「送錢的人都認了」 法界：鄭文燦沒無罪空間

聯合報／ 記者周嘉茹陳恩惠／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦（圖）被控於桃園市長任內收賄，檢方依貪汙罪起訴並求刑12年。昨四度開準備程序庭傳喚出庭。記者許正宏／攝影
海基會前董事長鄭文燦（圖）被控於桃園市長任內收賄，檢方依貪汙罪起訴並求刑12年。昨四度開準備程序庭傳喚出庭。記者許正宏／攝影
海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄五百萬元遭起訴，首度出庭依舊否認犯行，盼爭取無罪。法界人士認為，「送錢的人都承認了」，難有無罪空間；但也有律師推測，政治人物認罪影響聲譽，為了面子，不無可能「以拖待變」。

鄭文燦的律師團至少八人，除原先桃園地院前法官轉職的資深律師陳永來，新找來檢察官背景轉職的大律師，分別是士林地檢署前主任檢察官何祖舜、台北地檢署前檢察官鍾維翰，重組「王牌律師團」，將視案情內容輪番上陣主辯。

何祖舜偵辦過金果王塑化劑案、復興航空空難等案，曾榮獲「公務人員傑出貢獻獎」。他十七年前曾在桃園地檢署任職，與桃園淵源頗深。

鍾維翰曾辦過中醫診所詐保案、北市區監理所所長貪汙案等，原是北檢兼駐廉政署檢察官，承接過宜蘭縣長林姿妙、新竹市長高虹安案子，也是遠雄趙文嘉被判無罪的辯護律師。

被控行賄的被告廖俊松父子、媳婦及侯水文等人多數認罪，律師呂俊杰分析，情勢對鄭文燦相當不利，行收賄案件關鍵在於對價關係、認罪者是否交代清楚，官司策略重點也會在於「行賄者的筆錄」扎不扎實，間接佐證很重要，會讓行賄者的證詞更加鞏固。

律師馬在勤直言，鄭文燦的案子「沒有無罪空間」，因「送錢的人都承認了」，甚至轉為汙點證人，鄭認罪似乎是最好的做法，至少可獲得一次減刑機會。

馬在勤舉交通部前部長郭瑤琪收賄的貪汙案為例，郭收取南仁湖集團塞在茶葉罐裡兩萬美元，證人供詞反覆，一、二審均無罪，最高法院發回更審後逆轉，更一、二審認定收賄，依貪汙罪判刑八年定讞。

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