台中大火釀6死…養羊房客縱火判無期 房東囤物阻逃判七年

台中市興中街7樓住宅2022年發生大火釀6死慘劇。圖／報系資料照 台中市興中街前年住宅大火釀六死慘劇，鄭姓房客在房間養羊被莊姓女房東罵、驅趕憤而縱火，莊則堆積大量雜物遭罰卅五次仍不理，致逃生救災困難；台中地方法院昨依殺人罪判鄭無期徒刑，依阻塞集合住宅逃生通道致死等罪判莊女七年。可上訴。

檢警調查，七十歲莊女二○一二年購入興中街一棟八層樓公寓，頂樓加蓋，分隔成四十三間房，除一、二樓自用，剩下四十一間房以每月六千至八千元出租。

莊婦同時從事資源回收，一至九樓樓梯、走廊，陽台均堆放大量二手衣物、書報雜誌、床墊及家具，因通道被堵塞，租客們只能透過電梯進出。

四十四歲鄭男二○二二年承租後欠繳租押金九千元，又飼養寵物羊，隨地便溺、濃厚羊騷味，莊婦屢反映，兩人多次爭吵。

同年三月六日，莊下通牒要鄭搬家，鄭一氣之下拿打火機點燃樓梯口塑膠袋，再到附近超商買泡麵，回來火勢已迅速延燒。

大火造成三樓至七樓兩名廖姓和葉姓、陳姓、許姓、張姓共六名房客葬身火窟，袁姓房客打破鐵窗遮光罩逃生，摔下樓腰椎粉碎性骨折重傷。

當時房屋因堆積雜物，消防員無法立即上樓搜救，且雜物燃燒高溫，毒氣蓄積，消防動線受阻水線難延伸。台中市政府則從二○一九年起累計對莊裁罰卅五次，罰單達廿萬多元。