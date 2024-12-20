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縱火弒父奪3命 逆子無期徒刑

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

雲林地方法院國民法官法庭昨天下午對殺害親屬重大案件宣判，對縱火燒死父親及家人的杜姓男子判無期徒刑。記者蔡維斌／攝影
雲林地方法院國民法官法庭昨天下午對殺害親屬重大案件宣判，對縱火燒死父親及家人的杜姓男子判無期徒刑。記者蔡維斌／攝影
雲林縣杜姓男子與家人口角，在住處潑灑酒精膏縱火，杜父、杜父劉姓同居人女兒、兒子葬身火窟，檢方依殺害親屬罪等八罪起訴；雲林國民法官專庭昨天判杜男無期徒刑，褫奪公權終身。

審判長王子榮指出，大法官在今年九月釋憲對於死刑審判要求，必須是最嚴重罪才能考慮；該案杜男縱火後沒有把門關上，檢察官在舉證上不足以讓國民法官認定杜男是直接故意造成，僅有間接故意，無法在刑度的選項判處死刑。

檢警調查，杜男去年八月十五日凌晨三時許，因金錢關係與父親同居人劉婦口角，一氣之下取出先前購買酒精膏潑灑屋內縱火，造成父親及劉婦廿一歲女兒、四歲兒子來不及逃生，活活燒死，劉婦也受傷。三戶鄰居也被燒毀或半毀，多輛汽機車被波及，就連劉婦貸款購買用來小生意的小貨車也付之一炬。

雲林地檢署偵結依殺害親屬罪等八罪起訴杜男，雲林地方法院國民法官法庭審理，昨天由王子榮擔任審判長，法官黃震岳、詹皇輝為陪席法官，六名國民法官出席，依殺害直系血親尊親屬罪判杜男無期徒刑，褫奪公權終身。

王子榮說，國民法官法庭考量杜男暗夜縱火，造成共同生活家人傷亡與心理創痛，且犯後態度不佳，認為被害人家屬的悲痛，必須做出回應，刑度選擇以能達成隔離社會較長時間為考量，判處無期徒刑。可上訴。

昨天被告和原告均未到庭聆判，雲林地檢署指出，待收到判決後會根據判決事實，研擬是否提起上訴。

國民法官 無期徒刑 縱火 釋憲

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