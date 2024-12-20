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北藝專員被爆涉圖利 標案給自家人

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

議員踢爆，北藝中心行銷部一名專員，從北藝掛牌至今，竟利用職權讓自家公司取得標案標案總金額高達數百萬，未依採購規則迴避，質疑有「左手換右手」嫌疑。記者洪子凱／攝影
議員踢爆，北藝中心行銷部一名專員，從北藝掛牌至今，竟利用職權讓自家公司取得標案標案總金額高達數百萬，未依採購規則迴避，質疑有「左手換右手」嫌疑。記者洪子凱／攝影
北藝中心日前爆出霸凌事件，議員昨再踢爆行銷部一名趙姓專員疑似利用職權讓自家公司取得標案，總金額高達數百萬，質疑管理有疏失；文化局允諾重新檢視相關規定，北藝中心已停止趙的採購工作。

市議員顏若芳調查發現，有9筆近300萬標案，是由行銷部趙姓專員負責採購，但趙疑似利用職務之便，以各種形式，協助自家公司得標，其中一筆2022年北藝中心開幕形象片，影片製作人還是趙本人。

她說，趙姓專員從北藝啟用至今，一直在行銷部任職，卻在2021年5月至2022年1月兼任「福林公司」負責人，後來雖離職，其妹仍任該公司董事；她質疑趙姓專員疑利用職務之便，頻將自己負責採購案發給福林，除直接發案，甚至借用其他公司名義參與標案，但對比相關作品集相關資料，實際執行、受益者依然是福林公司。

顏若芳拿出北藝中心「採購作業實施規章」，承辦、監辦節目採購人員對於採購相關事項，涉及本人、配偶、二親等以內親屬等利益時，應行迴避，質疑趙姓專員作法不符規定。

顏若芳批評北藝中心內部管理失靈，趙經手的採購案大有問題，行銷部經理，甚至更上級的主管，是不是默許甚至拿到不法利益？有待文化局調查釐清。

文化局表示，會再和北藝了解詳細案情，實務執行面或是法規面若需要調整修正，會再重新檢視。

北藝說趙已調離職務停止執行採購作業，若查證違反規定將懲處，也會檢討現行規範，強化訂定採購相關細則，明確規範利益迴避、衝突禁止及請託關說事項。

北藝中心 文化局 顏若芳

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