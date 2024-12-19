三立董座姊弟爆財產糾紛 林崑海妻張秀：我爭的是公平正義

三立電視公司前董座林崑海妻子張秀及弟弟張榮華爆財務糾紛，張秀提告親弟背信罪不起訴，今再登報聲明批檢未實質調查就不起訴，「司法雙標」。張秀今晚受訪說，她一生最疼的是弟弟張榮華，但這起事件求的是一個公平正義，她靜候監察院等單位能了解此事，還諸公道。

張秀及張榮華的財務糾紛，士林地檢署表示，處分理由已詳載處分書，檢察官調查後認犯嫌不足不起訴，若有新事證仍將依法處理。張秀對此心痛地表示「看到不起訴處分，我真的很不滿意」，這個社會到底是怎麼了。

張秀難過地說，公司不給她看帳，借錢她也沒簽名，他（指張榮華）說以兩個房子擔保，實際上已借到第二胎，林昆海董事長走後，更自己簽名撥款，再把責任推給「海董」，這很不道德呢。

張秀說，出庭時檢察官竟認為是「家務事」，自己兄弟姊妹聊聊就好，「我覺得很不公平，想爭的是一個公平正義」，「我現在正等待看司法怎麼處理這事情」。

就外界形容這起事件是「家族內鬥」，張秀否認。她說，自己年事已高，最大的心願是張榮華能把公司做好，她一生疼這個弟弟比疼自己的老公及孩子都疼，也不圖錢，「但當董事長或總經理的人，不能把能把公司的資產拿到私人公司去用，我追究的是這些錢轉來轉去，還判沒罪，那是我有罪嗎」？